Floriana Messina scatta un selfie davvero incandescente davanti allo specchio:gonna corta sexy e curve strabordanti in vista

Il web celebra una bellezza incontenibile come quella di Floriana Messina. La giornalista di origini potentine affascina il web a colpi di fashion girl atomica. Il repertorio fisico di Floriana recita un bagaglio di forme da capogiro, tutt’altro che riservato ai deboli di cuore. Difficile resistere ad un panorama mozzafiato di talento e qualità fisiche innate e caratterizzate da ritocchi super che hanno “gonfiato” le sue aspettative su Instagram.

In più, Floriana è solita “stuzzicare” la libidine dei fan a colpi di selfie e pose osè a “luci rosse”. Non a caso, la sua notorietà è aizzata ai piani alti delle preferenze, con un fisico statuario e a dir poco “leggendario”, governato in maniera incontrastata da curve “internazionali”, che hanno fatto innamorare ben 721 mila sostenitori.

Questo ed altro nell’ultimo scatto da “urlo da stadio”, che ha regalato tante gioie agli occhi “lacrimanti” di emozioni infinite degli ammiratori. Floriana Messina, dopo aver terminato l’allenamento da corsa, sulla cyclette, eliminando anche l’ultima scoria di fine anno è tornata a brillare alla perfezione sotto i riflettori dei social netowrk.

Floriana Messina, performance super davanti allo specchio: “illegale”

Che sia a lavoro o a casa, il “copione” della Messina non cambia. Tra una notizia sportiva e l’altra, l’ex bellezza “paffutella” e acqua e sapone ha stipulato un nuovo patto con i fan di Instagram, lasciandoli di nuovo senza fiato.

Così Floriana schiaccia il tasto della fotocamera del proprio smartphone e si gode il suo incantevole fascino, da tutte le angolazioni. Per l’occasione indossa un top bianco rigato che apre il sipario ad un dècollète bollente, osannato dal classico paesaggio di curve insostenibili.

L’atmosfera diventa più rovente, quando la giornalista sexy incrocia le gambe coperte dagli stivaloni neri in pelle e una gonna cortissima invernale che accentua la sfericità dei fianchi.

Una star super provocante, accompagnata dall’approvazione degli ammiratori che hanno commentato nel migliore dei modi un prestazione allo specchio da urlo: “Super bella ❤️; Gran Pere… Bella Figa… 😍🔥🔥; Bellissima!!! 😍😍😍😍; Sei affascinante 🌹🌹💋”