Francesca Ferragni, il workout a casa è da infarto. Strepitosa in leggings e top scuro – VIDEO

La bella Francesca Ferragni ieri si è allenata a casa con l’amica Erlinda. Nel video le vediamo intente ad fare sport ma anche a divertirsi molto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Sempre attiva e in movimento Francesca Ferragni che anche in piena zona rossa e una pandemia in corso non si è mai avvilita e ha continuato a testa bassa la sua attività fisica.

Negli ultimi mesi abbiamo visto come la ragazza abbia modificato il suo corpo, prima seguita da un personal trainer e adesso a casa sola con uno spazio tutto suo che ha attrezzato al meglio per potersi concentrare e allo stesso tempo divertire.

LEGGI ANCHE –> Elena Morali “festeggia” la Zona Rossa con forme in mostra pazzesche – FOTO

Francesca Ferragni, gli allenamenti in casa quando diventano un divertimento assicurato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

LEGGI ANCHE -> Alberto Matano in Rai spunta la fidanzata: vi diciamo chi è

“Come gli altri pensano che ci alleniamo VS come ci alleniamo realmente 😂💪🏼” scrive Francesca a margine del video che ha condiviso poche ore fa direttamente dalla sua super e attrezzata “Frapalestra” come è stata battezzata qualche mese fa dopo l’inaugurazione.

Gli allenamenti sono sempre fatti con l’amica Erlinda Lesi, molti i video delle due amiche condivisi nei due profili Instagram. In quest’ultimo le vediamo impegnate in un reel che le vede fare il match tra ciò che ci si aspetta da un allenamento serio e quello fatto appunto tra amiche.

Attrezzate entrambe con leggings e top loggati, partono con squat ed esercizi sincronizzati per la distensione delle gambe e terminano invece con balletti sensuali molto divertenti e buffi sulle note di “Deep end”, un remix di Sidepiece.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @erlindalesi

22mila like in poco tempo e commenti super calorosi per loro: “Fortissime😍. Io sono stanca solo a guardarvi🙌!”, “Ueilà che due super belle e palestrate! Vengo anch’io 💘”.