Francesca Fialdini: l’appello agli italiani e l’inedita “storia di coraggio”

La conduttrice di Da noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini, si rivolge alla sensibilità dei suoi telespettatori.

La conduttrice di origini toscane, Francesca Fialdini, nella giornata di ieri si è rivolta con una toccante riflessione ai suoi telespettatori. Durante la scorsa puntata di Da noi a ruota libera sono stati affrontate molte tematiche, fra queste le difficoltà e la necessità di resistere alle misure restrittive imposte nelle ultime ore dal governo a causa dell’emergenza sanitaria.

Francesca Fialdini e lo scossone: “facciamoci felici”

“C’è bisogno di forza” è stata la frase chiave utilizzata dalla conduttrice nel suo discorso agli italiani. Nella puntata vi sono stanti molti ospiti a sostenere le sue parole, fra questi la presentatrice Milly Carlucci che ha intrattenuto il pubblico con una serie di aneddoti riguardo la sua carriera. Un excursus che ha compreso i nomi di altri personaggi, come Ugo Tognazzi, sebbene a spiccare sarà quello del primo arbitro donna negli anni ’70, Maria Grazia Pinna. In quel caso si trattò di una reale “una storia di coraggio” secondo l’opinione di Francesca.

Dopo aver visto il cambiamento di colore di molte regioni e l’aggravarsi della situazione attuale, Francesca continua il suo appello. Nella speranza di donare un po’ di speranza a coloro che sono al di là dello schermo: “volevamo mandarmi un messaggio, c’è bisogno di forza, facciamoci felici“, e soprattutto resistiamo alle difficoltà.

Per concludere in bellezza l’appuntamento serale su RaiUno, che ultimamente sta riscuotendo un notevole successo per via dell’incremento del numero di ascolti, la bella Francesca ha voluto ringraziare in diretta, come in seguito attraverso il suo profilo Instagram, tutti coloro che la seguono con riguardevole costanza.