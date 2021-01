Torna questa sera, 18 gennaio, con una nuova puntata il GF Vip. Tra colpi di scena e sorprese un ospite entrerà nella casa e verrà decretato il primo finalista

Come ogni lunedì torna la prima serata con il Grande Fratello Vip, che dalla prossima settimana riprenderà il suo doppio appuntamento settimanale andando in onda anche di venerdì. Si prospetta una puntata scoppiettante, con molti colpi di scena. Ancora attivo il televoto, tutto al femminile, che decreterà chi dovrà abbandonare definitivamente la casa. A giocarsi questa possibilità Dayene Mello, Stefania Orlando, Carlotta Dell’Isola e Cecilia Capriotti. Per una persona che esce un’altra riceverà un’inaspettata gratificazione: sarà infatti annunciato il primo finalista di questa edizione e a deciderlo sarà, come sempre, il pubblico.

Introducendo il tema della finale ci si chiede se Alfonso Signorini questa sera annuncerà ai coinquilini l’ennesimo prolungamento. I Vip rimasti in gara credono ancora che l’ultima puntata si svolgerà l’8 febbraio ma Mediaset ha ufficializzato che il programma chiuderà invece il 26 febbraio. Una notizia che turberà soprattutto i concorrenti entrati nell’ormai lontano 14 settembre.

Una sorpresa per i Vip: ospite speciale Andrea Pucci

Nel corso della puntata i concorrenti riceveranno una visita speciale, quella del comico Andrea Pucci che avrà sicuramente modo di pungere i Vip con i suoi esilaranti commenti. La sua presenza è dovuta alla promozione de La Pupa e il Secchione che presenterà su Italia 1 a partire da giovedì sera.

Si parlerà anche delle dinamiche che hanno movimentato la casa nel corso della settimana partendo dalla lite tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta. Verranno mostrate anche le immagini del forte crollo di quest’ultima. Un blocco sarà dedicato alla neo coppia di questa edizione, quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tra alti e bassi i due si sono ritrovati ancora una volta al centro di discussioni che hanno portato anche a un confronto tra l’influencer e l’amico Tommaso Zorzi.

Non mancheranno le immagini di momenti esilaranti e sorprese individuali per alcuni di loro.