Gf Vip, ingresso eccezionale: nessuno pensava potesse entrare lui

GF Vip, ingresso a sorpresa nella casa: nessuno lo avrebbe mai detto. Stasera ci sarà una puntata scoppiettante del reality con tante sorprese e nuovi arrivi!

Questa sera andrà in onda la trentatreesima puntata del GF Vip con tantissime sorprese. Pare che sarà decretato il primo finalista e non si sa ancora, invece, se verrà rivelato il nuovo prolungamento ai ragazzi che pensano di essere vicini alla finale. Così purtroppo non è, perché manca un mese e dieci giorni alla fine del programma: tutti sul web si stanno chiedendo quando i ragazzi saranno informati e chi deciderà di rimanere nella casa e chi, invece, di abbandonare. Pare che Andrea Zelletta sia quello più restio all’idea di rimanere ancora altro tempo nella casa più spiata d’Italia, lo stesso anche Tommaso Zorzi.

GF Vip, Andrea Pucci ospite eccezionale della puntata di questa sera

Gli inquilini della casa, però, riceveranno una sorpresa dal comico Andrea Pucci, che si appresterà a presentare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione E Viceversa in compagnia di Francesca Cipriani. Un grande ritorno sulla rete Mediaset e soprattutto tanto atteso: dei ragazzi verranno messi insieme in una casa e dovranno confrontarsi, tornare sui banchi di scuola e superare degli esami per rimanere nel programma.

Intanto questa sera sarà una puntata importante del Grande Fratello Vip, piena di colpi di scena e con una nuova eliminazione. Chi sarà ad abbandonare il gioco tra i concorrenti al televoto?