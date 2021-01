Giulia Valentina, la gonna inguinale dell’influencer blocca Milano – FOTO

Giulia Valentina tra le vie della città stupisce ancora: la mini gonna inguinale dell’influencer manda infatti in tilt Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

Giulia Valentina propone uno scatto tra le vie di Milano che non solo manda in tilt la città ma blocca anche i social: i follower (quasi un milione) la amano e apprezzano ogni iniziativa dell’influencer. Inoltre, l’outfit da giorno è “animato” dal taglio asimmetrico della gonna, assolutamente un mix molto interessante. Giulia infatti si lascia immortalare in una sequenza di scatti che la ritraggono in diverse pose e con diverse angolazioni, cioè dalla figura quasi intera sino al terzo scatto fatto più da vicino e che la riprende mezzo busto. L’outfit invernale è composto da un cappotto nero in pelle che lascia aperto in modo da far ammirare il top crop nero e la gonna a vita alta a quadretti sulle tonalità del marrone con qualche accenno di nero. La mini gonna è asimmetrica e permette di ammirare le gambe toniche e chilometriche dell’influencer.

Giulia Valentina al parco, in dolce compagnia

Tra le storie di Instagram, Giulia ha postato proprio mezz’ora fa alcuni video che la vedono sul parco in ottima compagnia…ovvero i suoi amici a quattro zampe che si divertono in mezzo al verde cittadino. Sicuramente un momento anche per mettere il naso fuori casa visto che Milano è zona rossa e pertanto le uscite sono fortemente limitate. Ogni scatto di Giulia Valentina riscuote tantissimo successo, tantissimi i like ed i commenti in risposta ai numerosi post, tutti di amore.

Bellissima è dir poco😍😍 ma sei bellissima anche per la semplicità e la genuinità che continui ad avere.