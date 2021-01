Giulio Tassoni è il marito di Eleonora Daniele, lo conoscete? I due stanno insieme da 20 anni e si amano alla follia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Avete mai visto Giulio Tassoni, il marito di Eleonora Daniele? La presentatrice di Storie Italiane è una donna molto riservata e anche sui social non condivide molto della sua vita fuori le telecamere. Giulio però per lei c’è sempre stato. I due stanno insieme da oltre vent’anni e si sono sposati lo scorso 14 settembre 2019.

Nella primavera del 2020 Eleonora è diventata mamma della piccola Carlotta. Per lei una madrina d’eccezione, Mara Venier. La conduttrice proprio a Domenica In, dalla zia Mara, aveva annunciato che entro il 2019 si sarebbe sposata e così è stato, invitando la padrona di casa alle sue nozze.

“Finalmente dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io e Giulio ci sposiamo – aveva detto la Daniele al settimanale Chi -. Lo faremo in chiesa e io avrò l’abito bianco con lo strascico”. Ma chi è Giulio Tassoni, l’uomo che è riuscito a portare all’altare una delle conduttrici di punta di oggi?

LEGGI ANCHE –> Alberto Matano, avete mai visto la sua famiglia? Chi sono i suoi fratelli

Avete mai visto Giulio Tassoni? Chi è il marito di Eleonora Daniele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

LEGGI ANCHE –> Domenica In, dedica a sorpresa per Ornella Muti: “Sono stato innamorato di te”

Giulio Tassoni, il marito di Eleonora Daniele è una persona molto riservata. Di lui si sa pochissimo. Non è presente sui social e non ha mai rilasciato interviste.

Uomo lontano dal mondo dello spettacolo, è un noto imprenditore romano che lavora nel settore della cosmesi con importanti origini. La sua famiglia porta infatti un noto cognome, quello ereditato dallo scrittore seicentesco Alessandro Tassoni, autore de La secchia rapita. Il marito dell’ex gieffina ne è infatti un diretto discendente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

I due si sono conosciuti nel 2000. Per Eleonora è stato amore a prima vista, per Tassoni no. Non era molto interessato a fare la conoscenza della presentatrice. Poi però dopo un secondo incontro ci ha ripensato, hanno iniziato a frequentarsi e da lì è nato uno splendido legame che va avanti da oltre 20 anni e gli ha permesso di costruire una bella famiglia.