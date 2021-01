Giuseppe Conte, discorso alla Camera: “Concentrati sulla crisi del Paese”

Stamattina si è svolta la diretta di Giuseppe Conte alla Camera dei deputati. Il premier si parla di crisi senza fondamento. Tutte le news

E’ il momento di prendere delle decisioni importanti, dopo l’emergenza sanitaria oggi l’Italia si appresta a combattere anche una crisi politica. Così si è tenuta un incontro alla Camera dei deputati dove il premier Giuseppe Conte è stato accolto con un applauso da M5S, Leu e Pd. Sono rimasti immobili i deputati di Iv, mentre quelli della Lega hanno gridato “Buuh!”. Ma qual è l’argomento toccante dell’incontro? Di cosa ha parlato il premier?

Giuseppe Conte, discorso alla Camera: cosa è successo?

“Sin dall’inizio mi sono adoperato perché si delineasse la prospettiva di un disegno riformatore, ampio e coraggioso configurare una nuova stagione riformatrice”. Ha iniziato a parlare il Premier Conte. La sua politica, secondo quanto detto, è basata sulla sostenibilità, sulla coesione sociale e territoriale, sul pieno sviluppo della persona umana. “In questi mesi drammatici della pandemia da Covid questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità – ha aggiunto – raggiungendo convergenza di vedute, risolutezza di azione anche nei momenti più difficili”.

CONTRO RENZI

Il Premier Conte ha poi fatto riferimento al suo collega Matteo Renzi, che in un momento del genere ha deciso di dimettersi insieme al suo partito Italia Viva. Per il Presidente del Consiglio è un evento inaccettabile, vista la situazione in cui verte l’Italia a causa del coronavirus. “Le nostre energie dovrebbero essere tutte, sempre concentrate sulla crisi del Paese – Ha affermato – Così, agli occhi dei cittadini, appaiono dissipate in contributi polemici, spesso sterili, del tutto incomprensibili”. Continua: “Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C’era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No”.

Per i cittadini la situazione è di pieno disagio e il Premier Giuseppe Conte ha dichiarato nel suo discorso alla Camera che si impegnerà a supportare il Paese con nuove misure di sostegno.