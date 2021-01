Due delle vittime si erano fermate a Tordesillas per aiutare un loro collega, anche lui investito dal camion.

🚨 Mueren tres personas tras sufrir un atropello por parte de un camión en la A6 a la altura de Tordesillashttps://t.co/wkCFLsaNtF pic.twitter.com/xokNUEv5cC — Tribuna Valladolid (@TribunaVa) January 18, 2021

La tragedia si è consumata a Valladolid, in Spagna, intorno alle ore 7.42 della mattina, riferiscono i vigili del fuoco. L’evento è avvenuto precisamente sulla tangenziale di Tordesillas, la sezione che collega l’autostrada A-6 (Madrid-Coruña) con la A-62 (Burgos-Portogallo). Secondo quanto riporta il notiziario spagnolo El Paìs, si tratta dell’incidente e più grave tra quelli verificatisi finora sulle strade spagnole di quest’anno. I media locali dichiarano che tre persone hanno perso la vita, travolte e investite da un camion mentre erano intenti a estinguere l’incendio del veicolo pesante. A spiegare la notizia è il vice delegato del governo a Valladolid, Emilio Álvarez, il quale si è recato di persona sul luogo dell’incidente. Le vittime sono un portoghese di 35 anni, un 56enne di Albacete e un 43enne di Palencia. Le loro iniziali sono PSSA, ARMD e ANA.

Le tre vittime sono state investite da un quarto camionista

3 conductores atropellados por un camión en la #A6, en #Tordesillas, #Valladolid. 92 personas murieron atropelladas en 2020 !!!!. Recuerda, en caso de #accidente de tráfico, lo 1°, mantener la calma y 2° realizar la #conductaPAS:

Proteger,

Avisar al ☎️ 112, y

Socorrer. pic.twitter.com/DrHv6wRmUO — formación+salud (@FormacionySalud) January 18, 2021

Secondo i vigili locali l’incendio è scoppiato a causa di un mal funzionamento del motore dovuto a un eccessivo surriscaldamento. Il guidatore si era fermato in prossimità delle strade verso Benavente, Coruña e altre verso Zamora, Salamanca e Portogallo, cercando di spegnere l’incendio. I due aiutanti erano rispettivamente un camionista con targa spagnola mentre l’altro guidava un convoglio con una targa portoghese. Entrambi si sono immediatamente fermati per soccorrere il loro collega in difficoltà. All’improvviso, sulla tangenziale è apparso un quarto camion che li ha travolti e investiti. L’impatto è stato fatale: tutti e tre sono morti sul colpo. Il delegato del governo spagnolo a Castilla y León, Javier Izquierdo, ha dichiarato che l’autista responsabile del decesso dei tre uomini è risultato negativo sia all’alcol test sia al test antidroga. “Le cause di questo tragico evento devono pertanto ancora essere chiarite” – ha asserito Izquierdo.

Intervenimos a causa de un accidente de tráfico en la A-6 (km-183, dirección Tordesillas) En primer lugar, se incendia una góndola de un tráiler que transportaba un camión de bomberos de Melilla y el conducto para en el arcén. pic.twitter.com/l6W5FxqLmO — Bomberos Provincia de Valladolid (@BomberosDip_VLL) January 18, 2021

Le indagini investigative sono ancora aperte e il responsabile del tragico incidente è attualmente in custodia cautelare.

Fonte: El Paìs