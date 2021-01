Iva Zanicchi, conoscete la nipote? E’ bellissima e le somiglia tanto – FOTO

Iva Zanicchi ha postato una foto della nipote e in molti ne hanno riscontrato la somiglianza con l’amatissima nonna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Come per ogni nonna, il compleanno della nipote è importante, soprattutto se compie 18 anni. Era aprile dello scorso anno quando Iva Zanicchi postava via social due foto insieme alla nipote, una quando ancora Virginia era piccina e la cantante la teneva in braccio ed un’altra sicuramente recente. La dedica era davvero toccante:

In questo giorno così importante sei diventata una grande Donna, ti festeggeremo come meriti appena finito questo periodo. Ti voglio un sacco di bene, la tua nonna. Il periodo turbolento da quell’aprile 2020 ad oggi ancora non è passato, anzi la Zanicchi ha vissuto proprio sulla pelle mesi fa il Covid-19 che l’ha costretta al ricovero in Ospedale per alcuni giorni. In molti hanno notato la bellezza della neo 18enne ed in tanti hanno altresì riscontrato la somiglianza tra nonna e nipote.

Iva Zanicchi, cosa si sa sulla nipote Virginia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Si chiama Virginia Catellani la nipote della cantante, prossima ai 19 anni la ragazza è bellissima. Alta, fisico slanciato…il suo profilo Instagram è pieno di foto che immortalano la bellezza della giovane. In costume, durante i viaggi…Virginia è molto legata alla nonna. Capelli ricci, vaporosi, sguardo che cattura…insomma, la somiglianza tra le due è davvero notevole.

La celebre nonna, molto attiva sui social, ha postato due giorni fa un video nel quale spiega perché non avrebbe festeggiato il compleanno il 18 gennaio, ovvero oggi. Ha spiegato che non è dovuto agli anni che compie, portati peraltro splendidamente, ma che non se la sente – visto il periodo – di festeggiare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Lo scorso novembre la Zanicchi ha perso il fratello a causa del Covid-19. Una parte di cuore è andata via con lui.