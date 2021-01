Iva Zanicchi, dopo il lutto il dramma più atroce

Iva Zanicchi da Barbara D’Urso. Una confessione che parla di sofferenza e paura ma anche di rinascita insieme al suo compagno

Iva Zanicchi nella domenica pomeriggio di ieri è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live e come sempre ha spiazzato tutti. L’accoglienza per lei in studio è stata molto festosa con tanto di canzone di sottofondo di “Happy Birthday” cantata dalla padrona di casa.

Oggi infatti la cantante festeggia i suoi 81 anni. Ha subito promesso di fare una festa mondiale quando arriverà al traguardo dei 90.Poi però l’atmosfera si incupisce quando Iva ricorda i mesi appena trascorsi, quelli combattuti contri il Covid che le ha portato via suo fratello Antonio.

Ma l’aquila di Ligonchio è in vena di confessioni e così a Barbara e ai suoi spettatori parla di un dramma atroce che ha dovuto sopportare. Lo fa con il diretto interessato che è acconto a lei, il suo storico compagno Fausto Pinna che ha dovuto combattere contro un brutto male: un cancro.

“Ho combattuto contro un tumore ai polmoni – afferma Pinna – Ho fumato novanta sigarette al giorno per anni, mi piacerebbe dire ai giovani di non fumare. Fumano e non sanno cosa può succedere”.

Iva Zanicchi, la malattia del compagno e il coraggio

Iva Zanicchi ha voluto raccontare la sua testimonianza, la lotta combattuta insieme al compagno contro al cancro. La sfida più difficile in quanto i medici non le avevano dato grandi speranze. Pinna aveva molti problemi ha spiegato, da quelli cardiaci, al diabete che non aveva mai avuto, il tumore e poi anche il Covid.

Ora che tutto è passato la storica coppia ne parla con il sorriso ma quello che hanno vissuto è stato devastante.Tanta la paura ma non hanno mai demorso ecco perché hanno voluto mandare un bel messaggio a tutti.

“Il tumore si può vincere – ha detto Iva Zanicchi – bisogna lottare sempre. Lui mi diceva: guarda che non è che ti lascio vedova e ti puoi risposare, io non muoio”.

E poi l’invito alla prevenzione e a non avere paura di dire certe cose: “La gente, di solito, vive queste cose in modo intimo” ha spiegato l’esuberante Iva Zanicchi che anche in questo caso si è comportata a modo suo: “io ho chiamato tutti e ho chiesto di pregare”.