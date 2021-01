Jerry Calà, il commuovente messaggio rivolto al figlio Johnny

In occasione del 18esimo compleanno del figlio Johnny, Jerry Calà condivide un commuovente messaggio di auguri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jerry Calà (@jerrycalaofficial)

Diventare maggiorenni è un traguardo importante e lo sa bene Johnny Calà, figlio del noto attore Jerry Calà. Classe 2003, ha recentemente spento diciotto candeline e per l’occasione non potevano mancare gli auguri del padre. Lo ha fatto pubblicamente condividendo una foto del giovane e accompagnandolo con semplici ma toccanti parole che hanno emozionato il pubblico, accorso ad augurare a Johnny un felice compleanno.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni, la mamma Marina si confessa: “Mia figlia mi danneggia”

Gli auguri di Jerry Calà per i 18 anni di Johnny: “Ho una grande fortuna”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jerry Calà (@jerrycalaofficial)

LEGGI ANCHE -> Walter Zenga e la Borselli, i dettagli di un amore finito

Il giovane Johnny Calà non è sconosciuto al pubblico, avendo già avuto modo di seguire le orme del padre e di apparire in diversi progetti. La passione per la recitazione è stata tramandata di padre in figlio e i due hanno più volte lavorato insieme. Jerry Calà lo ha infatti diretto in due film, “Vita smeralda” e “Torno a vivere da solo“. Johnny è stato protagonista anche del videoclip “Un’altra estate che va“, brano rilasciato proprio dal padre che ha girato personalmente anche il video ufficiale.

In occasione del suo 18esimo compleanno l’attore ha voluto dichiarare l’amore e l’orgoglio provati nei confronti di Johnny. “Tanti Auguri Johnny! Oggi sono 18 anni che ho la grande fortuna di essere il tuo papà“, scrive nel post pubblicato sul suo profilo social. Parole toccanti che dimostrano quanto Jerry Calà sia fiero del suo ragazzo, ormai divenuto grande.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jerry Calà (@jerrycalaofficial)

L’attore ha voluto condividere anche i festeggiamenti, avvenuti in modo discreto nel rispetto delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria. Un compleanno in famiglia, come dimostra la foto postata che ritrae Johnny Calà dinnanzi alla torta, circondato dalle persone che più ama.