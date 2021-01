Katia Ricciarelli, la confessione choc a Domenica In: “Volevo scomparire”

Ospite di Domenica In, Katia Ricciarelli ha ripercorso i momenti salienti della propria vita, non nascondendo le difficoltà affrontate: “Volevo scomparire”

Katia Ricciarelli, ospite del salotto di Domenica In, si è aperta con Mara Venier a proposito della sua carriera. L’attrice, che ha spento 75 candeline, ha confessato alla conduttrice di aver ricevuto moltissime soddisfazioni dal punto di vista lavorativo e personale. Ciò nonostante, anche la soprano ha attraversato momenti alquanto difficili. Katia, in particolare, ha ricordato assieme a Mara Venier una fase particolarmente dura della propria vita, legata alla partecipazione al reality “La Fattoria“. A complicare l’esperienza in trasmissione fu la sofferta separazione da Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli, la confessione su Pippo Baudo: “Volevo morire”

“Volevo scomparire. Sono comunque una donna che è stata molto amata, ma storie serie ne ho avute due“: così ha esordito Katia Ricciarelli, ospite di Domenica In. La soprano, ricordando il periodo trascorso all’interno del reality “La Fattoria“, ha rammentato la profonda sofferenza legata a quella particolare fase della sua vita: l’attrice si stava infatti separando da Pippo Baudo, col quale fu sposata dal 1986 al 2007.

“Dal punto di vista professionale invece ho avuto tutto, grandi successi, cose meno belle, tutti i teatri del mondo“, ha proseguito la Ricciarelli, non mancando di sottolineare le immense soddisfazioni che la vita le ha regalato. Nella splendida villa di Como, l’attrice ha trascorso il suo 75esimo compleanno lavorando a progetti futuri, improntati sulla valorizzazione del talento giovanile.

Katia, che a Domenica In ha avuto modo di duettare con il suo ex allievo Alberto Urso, ha dichiarato di aver apprezzato moltissimo questa possibilità. “Tu sei una cosa grande per questo momento che mi hai regalato“: questo il suo ringraziamento a Mara Venier.