Katia Ricciarelli: qual è la cifra del mantenimento? Da non crederci

Sapete quanto prende di mantenimento Katia Ricciarelli, l’ex moglie di Pippo Baudo? Rimarrete sbalorditi dalla notizia

Katia Ricciarelli, soprano e attrice italiana, oggi compie settantacinque anni. I più anziani la ricorderanno nelle sue performance in Aida, Norma, Fedora. Dal Teatro della scala alla Metropolitan Opera, dal Lyric Opera di Chicago al Royal Opera House. Oltre al suo talento però per gli italiani rimane la donna di Pippo Baudo. I due si sono sposati nel 1986 e sono rimasti insieme fino al 2004, quando è iniziata la loro separazione sfociata in un divorzio. A distanza di anni, sapete a quanto ammonta l’assegno del mantenimento dell’artista? La cifra vi farà rimanere senza parole.

Katia Ricciarelli: qual è cifra del suo mantenimento?

Vi abbiamo incuriosito? Non ci resta che svelare la cifra esorbitante che riceve l’ex moglie del presentatore Pippo Baudo. L’assegno di mantenimento percepito dalla Ricciarelli ammonta a circa 12.000 euro al mese. Quindi annualmente la donna guadagna 144.000 euro. Una cifra esagerata anche secondo lo storico conduttore che ha più volte affrontato l’argomento.

SETTANTACINQUE CANDELINE PER LA RICCIARELLI

Oggi Katia compirà settantacinque anni e proprio ieri è apparsa dopo tanto tempo in televisione nel programma Domenica In di Mara Venier dove ha spiegato come passerà il suo compleanno: giornata tranquilla in compagnia della sua cagnolina nella sua villa sul Lago di Como guardando i tramonti, il verde, le montagne e pensando anche ai sui progetti futuri. Proprio così, perché nonostante l’avanzare dell’età, la Ricciarelli ha ancora tanto da dare.

Infatti l’artista vorrebbe occuparsi dei giovani emergenti che secondo il suo parere vanno aiutati con grande coscienza e professionalità. “Abbiamo poche giovani risorse perché non hanno la possibilità di esprimersi – afferma in un’intervista per Adnkronos – A me il talento piace costruirlo, mi piace formare i giovani e dar loro la possibilità di esibirsi nel loro genere”.