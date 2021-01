Kim Kardashian festeggia con i suoi followers su Instagram un traguardo incredibile e lo fa con una foto che esalta il suo lato A

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

E’ una delle personalità più in vista di tutto il mondo nello showbusiness, già da diversi anni. Imprenditrice, attrice, modella, personaggio televisivo, c’è di tutto nella vita di Kim Kardashian, che ha da qualche mese superato i 40 anni e nonostante il trascorrere del tempo mantiene un fascino esplosivo e ineguagliabile. Soprattutto, per lei, c’è adesso l’ingresso in quello che è un vero e proprio Olimpo delle celebrità sui social.

Kim Kardashian tra le superstar di Instagram, radiosa festeggia con un top esplosivo: i ringraziamenti speciali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim ha infatti tagliato il traguardo dei ben 200 milioni di followers su Instagram. Una cifra pazzesca, riservata soltanto a pochi altri ‘eletti’. Tra i vip che possono fregiarsi di questo livello di followers, ci sono soltanto Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, Dwayne Johnson (meglio conosciuto come ‘The Rock’), Kylie Jenner e Selena Gomez. Un traguardo festeggiato a modo suo, con una dedica speciale ai fan e un tris di scatti che al solito lasciano trasparire il suo fascino e il suo fisico esagerato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim guarda in maniera ammiccante verso l’obiettivo, con un top molto semplice che però ne esalta la scollatura, da sempre uno dei suoi punti di forza. Gli affezionatissimi fan a propria volta, sentitamente, ringraziano.