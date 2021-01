Giovanna Civitillo condivide sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae sorridente a inizio settimana, appare magnifica

La bella moglie di Amadeus su Instagram sorride a un nuovo inizio di settimana, appare raggiante e felice. Marito e moglie hanno un profilo in due, lo condividono. Amadeus infatti non ha un suo profilo Instagram, Facebook o Twitter. La moglie però a quanto pare ci teneva ad averne uno e lo usa per entrambi. Il suo account è molto seguito, infatti sono 368mila gli utenti che osservano i contenuti della moglie di Amadeus.

Giovanna Civitillo su Instagram mostra il suo grande amore per Amadeus

I contenuti della Civitillo su Instagram, riguardano sopratutto la sua famiglia e in particolare suo marito. Nel giorno di natale ha fatto una dedica bellissima a suo marito, sotto ad una loro foto insieme. Scrive:”Come ogni natale..sei tu il regalo mio più grande”. Parole dolcissime e davvero emozionanti. Tiziano Ferro ha commentato sotto al post dicendo:”Ahhh e grazie per la citazione”. Dopo Sanremo la coppia è diventata ancora più famosa e apprezzata.

Quest’anno per il secondo anno consecutivo vedremo Amadeus e Fiorello su palco dell’Ariston a divertire e fare un grande show. Le aspettativa come sempre sono altissime. Tuttavia c’è un protagonista molto più presente nel profilo della Civitillo e non si tratta ne di Amadeus ne del figlio. Si tratta di una bella donzella di nome Kira, un cucciolo stupendo di boston terrier. Sul profilo instagram appaiono foto di lei e video in cui gioca e fa la monella.