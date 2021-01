Ludovica Frasca, “Quando mi scrivi che mi pensi”. La FOTO di una perfetta innamorata (cronica)

La bella ex velina Ludovica Frasca è in Florida con il fidanzato e ha condiviso uno scatto davvero romantico, lo sguardo dice tutto

La 27enne Ludovica Frasca entra nel mondo della televisione nel 2012, quando partecipa a Miss Italia ma è conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione come velina mora a “Striscia la Notizia” dal 2013 al 2017 al fianco di Irene Cioni.

Oggi Ludovica è una nota influencer molto attiva sui social con 336mila follower. Si trova in Florida con il fidanzato e dalle stories che pubblica quotidianamente è molto felice della sua nuova vita americana, fatta di sole e mare cristallino.

Ludovica Frasca, gli occhi innamorati dicono tutto

“Quando mi scrivi che mi pensi 💕”, questa la didascalia che Ludovica commenta a margine dello scatto che la vede nell’ultimo scatto condiviso nella sua pagina Instagram. La foto è in penombra, lei è illuminata solo marginalmente dalla luce che subentra dalla finestra di fianco.

Tiene in mano il cellulare, probabilmente il suo ragazzo le ha mandato un messaggio, lei sorride con gli occhi innamoratissimi, si appoggia le dita alla bocca e sorride felice. Il suo nuovo fidanzato è Frank Faricy, un imprenditore con un’azienda di software con sede in Canada, viaggia molto e spesso lei è a casa sola e i messaggi solo l’unico modo per tenersi compagnia e sempre aggiornati.

L’amico scrittore Alessandro Manucci le risponde in modo ironico: “È la stessa espressione che ho io quando leggo sull’app di Just Eat “il tuo corriere sta arrivando” ❤️❤️❤️hamburger🍔🍟🍕”.