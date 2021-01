Ludovica Pagani, abito con trasparenze sugli angoli proibiti – FOTO

Ludovica Pagani, super elegante: l’influencer indossa un abito con trasparenze proprio dove non si immagina.

Ludovica Pagani più elegante che mai: adagiata sul divano, indossa un abito che risalta la sua bellezza. Lungo, anche se non si vede dove finisce, bianco che illumina l’incarnato dell’influencer. La particolarità della mise risiede nella scollatura, un velo trasparente che la occulta solo in parte. La lingua di tessuto non ostacola la visione del lato A, creando un vedo non vedo molto audace che fa andare di matto i follower. In soli 15 minuti dal post, la bellissima Ludovica ha ottenuto tantissimi like e numerosi commenti d’amore: le emoji a forma di cuore sono i più gettonati. I capelli sono raccolti in un morbido chignon basso, il viso – poco truccato – è sfiorato dolcemente da una ciocca di capelli. Lo sguardo è rivolto verso lo smartphone che la giovane sta pubblicizzando.

Ludovica Pagani, seminuda e coperta solo dal denim

