Mago Forest, nudo integrale in prima serata – FOTO

Che Tempo Che Fa, in prima serata nel programma condotto da Fabio Fazio spunta il nudo integrale del Mago Forest.

Ironia pungente, non alla portata di tutti e tanta simpatia. Il Mago Forest – all’anagrafe Michele Foresta – è sicuramente uno di quei personaggi di cui la Tv italiana ne ha bisogno, oggi più che mai soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, ormai da quasi un anno. Il comico originario di Nicosia – provincia di Enna, gli è compaesano il rapper Marracash – era uno degli ospiti di Che Tempo Che Fa, il programma televisivo in onda in prima serata su Rai Tre e condotto da Fabio Fazio. La sua presenza ha dominato il programma con le sue gag, apparentemente surreali.

Alcuni momenti salienti sono stati riportati sui canali social del programma, sia Instagram che Twitter. Come la frase “Armani mi paga. Mi paga per non indossare i suoi abiti”. Tantissimi i commenti sui social di amore per il comico: Sei in buona compagnia o ancora Come si fa a non amarlo 😍. Tra i numerosi like al post dedicato al comico siciliano, il like di Nino Frassica.

Mago Forest spiega il suo nudo integrale: “L‘ho fatto per…”

Tra le foto che il Mago Forest mostrava ne spunta una che lo ritrae completamente nudo: di spalle, affacciato e che contempla il panorama che lo circonda. Lo scatto con tanto di bollino blu per nascondere le natiche del comico, avrebbe una spiegazione. Sarebbe una pubblicità per occhiali, del resto è l’unica cosa che indossa. Poi aggiunge: “Questo l’ho messo per fare colpo su una mia amica“.

Il Mago Forest è sempre un vulcano di idee, si fa amare essendo semplicemente sé stesso. E’ questa la sua carta vincente.