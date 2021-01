Marika Fruscio, trasparenze sexy per un lato b da urlo: una fortuna per i fan – FOTO

Marika Fruscio fa sognare i fan dell’amore con un lato b favoloso. Vestito sexy e trasparente, quel che basta per scovare la “fortuna”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

La splendida e divina giornalista brianzola, naturalizzata napoletana, Marika Fruscio ha riempito il cuore di gioia dei follower di Instagram, con una prestazione “monstre”. Non è nuova a scatti “roventi” così accattivanti per coloro che non smettono per un attimo di sognare in grande, quando le fanno visita.

Conosciuta ai più come la ragazza più selezionata del concorso di bellezza, “Escile” è entrata subito nelle “grazie” di telespettatori e addetti. Poi la sua avvenenza nel mondo del giornalismo sportivo ha contribuito a rendere la sua icona di personaggio sexy e prosperoso.

Così Marika ha sondato il terreno per una bellezza fuori da ogni rigor di logica, ammirata in tutto e per tutto, sul consueto sgabello delle Miss delle trasmissioni sportive. Da quel momento in poi è d’obbligo l’idoneità ad “influencer dream“ per i fan che non resitono più nella “pelle”

Marika Fruscio, una “bomba” di sensualità: che lo spettacolo abbia inizio