Marina La Rosa baciata dal sole, relax orientale – FOTO

Marina La Rosa in un vestito ultracorto mostra le gambe abbronzate illuminate dal sole: bellezza splendente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

Marina La Rosa stupisce in una foto che sa di esotico. Illuminata dal sole brilla come una gemma, in uno sfondo vacanziero che fa venire voglia di partire. Lei appare bellissima e in pace, in una posa spontanea che seduce senza intenzione. Il corpo abbronzato, giovane e attraente, catalizza l’attenzione dello spettatore e lo affascina di sensazioni.

LEGGI ANCHE —–> Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, la nuova edizione da domani su Discovery+

Marina La Rosa in uno scatto da sogno, il messaggio di positività

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

LEGGI ANCHE —–> Alessandra Amoroso e l’abbraccio affettuoso a Emma – FOTO

Marina La Rosa, a tutti nota per la sua partecipazione alla primissimo Grande Fratello, si è riscattata dall’etichetta assegnata in quell’indimenticabile edizione. La chiamavano “Gatta Morta”, ma non avevano capito niente.

Si è aperta durante l’esperienza dell’Isola dei Famosi, alla quale ha conferito non poco carattere, sfiorando la vittoria. Apprezzata dal pubblico, è riuscita a farsi comprendere per la donna forte e intelligente che è, cosa che spesso può scambiarsi per cinismo o antipatia.

Molto lontana dalla superficialità con la quale veniva descritta, la messinese laureata in psicologia è dotata di profondità e lucidità di pensiero, e lo ha dimostrato diverse volte rilasciando ai social alcune riflessioni riguardo al periodo difficile che stiamo vivendo.

L’ultima trasmette positività e ottimismo, sentimenti quanto mai preziosi di cui servirsi, accompagnata da una foto in cui appare magnifica e in pace. Una panacea per l’anima.

Sempre incredibilmente giovane, la sua attraente figura sfida il tempo per arrivare a noi, in un messaggio orientale che è la sua nuova parola preferita: “Nankurunaisa“, che in giapponese significa “con il tempo si sistema tutto“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

Sofisticata e Zen, è il ritratto della salute psicofisica. Sembra non le serva niente di più per essere felice e al massimo della bellezza. Un assaggio di Paradiso che si trasforma in ispirazione, da quella che diventa anche la nostra parola preferita.