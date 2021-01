Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, la nuova edizione da domani su Discovery+

Al via la nuova attesissima stagione di Matrimonio a prima vista 2021, ma i telespettatori potranno vederla per ora solo su Discovery+

L’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista” è stata una delle più seguite di sempre e i dati sullo share dei telespettatori fissi allo schermo, complice anche la chiusura forzata in casa, ha raggiunto picchi mai visti per Real Time.

La puntata finale è stata seguita da 1,026 milioni di spettatori registrando il 3,7% di share, un successo straordinario per il format. Da domani però si potrà vedere la nuova edizione 2021 che è stata registrata quasi in simultanea con la scorsa stagione.

MPVI ha probabilmente ottimizzato il proprio piano di produzione, realizzando i casting in simultanea. I ragazzi prescelti magari si sono anche incontrati con i vecchi concorrenti della scorsa edizione, Giorgia e Luca, Gianluca e Sitara, Nicole e Andrea.

Nicole Soria si prepara a commentare le coppie di Matrimonio a prima vista 2021

La sesta edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia debutterà domani 19 gennaio su Discovery+, la nuova piattaforma a pagamento del Gruppo Discovery che ha ormai iniziato le sue programmazioni regolari per gli abbonati al canale.

Per chi non desidera abbonarsi al canale invece bisognerà attendere qualche settimana per la messa in onda su Real Time sempre il martedì sera. Poche ore fa ha anche scritto una nota sulle sue stories Instagram la bella milanese Nicole Soria che si è impegnata domani, assieme a Giorgia Pantini e il fidanzato marco Rompietti, di commentare le nuove puntate.

I tre esperti nel programma sono stati riconfermati. Si tratta della sessuologa Nada Loffredi, del sociologo Mario Abis e dello psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.