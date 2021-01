Nicole Minetti, la FOTO piccante per i follower è incandescente

Nicole Minetti ha sorpreso i follower di Instagram con una foto davvero “piccante”. In risalto il meglio per gli occhi dei fan: stratosferica

Il vantaggio di avere tra i follower di Instagram, Nicole Minetti “sconvolge” gli impegni di giornata degli utenti social, che ormai non conoscono “freni”, ne attrito, nel decscrivere una bellezza così pimpante e formosa come quella dell’ex parlamentare.

Nicole ha dato il suo contributo alla politica italiana nel lontano 2010, quando ricopriva la carica di consigliere regionale del PDL. Il coraggio e la forza di far valere le proprie idee hanno spinto i colleghi ad avere una certa considerazione di lei. Non a caso, qualsiasi decisione di partito passava dalle sue mani, dall’alto di una esperienza didattica ben definita. Che l’ha portata a vestire i panni di igienista dentale.

Dal giorno in cui Nicole ha smesso di fare politica è caduta in un “limbo” irriconoscibile, dal quale è riemersa in maniera sfrontata ed energica. Gli stessi “ingredienti” che abbiamo ammirato durante le sedute parlamentari al governo

Nicole Minetti, Instagram mai così “bollente” per l’ex parlamentare

Conosciuta per aver fatto parte della scena politica, Nicole Minetti, ex parlamentare del gruppo PDL non è riuscita a far valere la propria indole di professionista all’avanguardia. Vittima di pentimenti vari è stata identificata dalla legge, come “complice” del caso “Rubygate“. La ragazzina di origini marocchine, autrice di furti illegali, scagionata dall’allora Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

Un’immagine sbiadita del suo “cammino” politico e in generale del curriculum vitae della Minetti, “macchiato” da questo terribile scivolone che la vede via via abbandonare la scena politica. Si trasferisce negli Stati Uniti D’America, in cui decide di aprire un nuovo capitolo di vita e ripartire dalle sue ambizioni.

Da quando non è più in Italia, il profilo Instagram della Minetti è divenuto improvvisamente virale sul web, condito da foto “piccanti” e a “luci rosse”, un sogno ad occhi aperti per i follower del “tricolore” che pare le abbiano perdonato quasi tutto.

L’ultima di una serie porta la firma di un dècollète incandescente, visibile dall’accappatoio bianco, stretto fino al busto. Imponente il paesaggio di curve “pericolose” che fanno fatica a trattenere il loro impeto in quella “strettoia” galeotta, che allo stesso tempo prepara la “tavola” al sogno più bello, prima di affrontare una dolce “buonanotte”