Esplosione in una villetta: muore una coppia di coniugi

Una coppia di coniugi di 88 e 85 anni ha perso la vita in seguito ad un’esplosione all’interno di una villetta a Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco (Padova).

Due persone sono morte questa mattina in seguito all’esplosione verificatasi in una villetta di Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. Le due vittime si trovavano in casa, quando si è verificata la deflagrazione che ha provocato un incendio, il quale ha avvolto l’abitazione. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Padova, esplosione ed incendio in una villetta: muore una coppia di coniugi pensionati

Intorno alle 8 di questa mattina si è verificata un’esplosione ed un conseguente incendio all’interno di una villetta sita a in via Sant’Antonio a Lobia, frazione del comune di San Giorgio in Bosco (Padova). Stando a quanto riporta la redazione de Il Gazzettino, all’interno dell’abitazione avvolta dalle fiamme si trovava una coppia di coniugi, un uomo di 88 anni e la coniuge 85enne. La deflagrazione è stata molto potente ed è stata nitidamente sentita dai vicini di casa della coppia che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del Suem 118 e diverse squadre di vigili del fuoco, a bordo di numerosi mezzi, che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri, scrive Il Gazzettino, muniti di autorespiratori sono entrati nella villetta, ma per i due pensionati non c’è stato nulla da fare.

Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. I tecnici dei vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire alle cause dell’esplosione.

Dai primi riscontri, secondo quanto appreso da Il Gazzettino, pare che la deflagrazione possa essere scaturita da una perdita di Gpl che alimentava gli impianti della villetta.