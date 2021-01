Come abbinare il pantalone del completo in base al tuo fisico – 5 consigli

Abbinare il giusto pantalone nei nostri outfit da ufficio fa in modo di valorizzare le nostre caratteristiche. Non sottovalutiamo la scelta e vediamo insieme 5 look che ci faranno essere impeccabili…

Lavorare in ufficio o in azienda comporta, nella maggior parte dei casi, l’optare per un tailleur o un completo.

Le tipologie di completi che troviamo in commercio sono molteplici e questo fa in modo che per sceglierlo trascuriamo alcuni aspetti che invece meritano di essere tenuti in considerazione per dar valore alla nostra silhouette.

Dunque, “l’uno vale l’altro” non è affatto contemplato.

Un pantalone selezionato con cura è capace di donare senso all’intero outfit e, oltretutto, i due pezzi possono essere indossati anche separatamente in altre occasioni. Perciò la parte sotto tanto trascurata non può non starci bene.

Il pantalone valorizza i punti di forza e cela le imperfezioni. Senza necessariamente ricorrere al blazer.

Abbinare i pantaloni del completo: che dilemma!

Proviamo a vedere alcune opzioni in base alla nostra corporatura.

Statura piccola e minuta

La soluzione perfetta è il pantalone slim alla caviglia perché, per chi non ha ricevuto il dono dell’altezza, è necessario un tacco alto che slanci la figura e un pantalone che dalla caviglia si allunghi verso l’alto.

Il colore perfetto è neutro, da abbinare anche ad un maglione attillato o un blazer oversize seguendo la tendenza di questo inverno.

Statura alta e robusta

Quando abbiamo da attenuare un seno più prosperoso con delle cosce pronunciate, la soluzione è un pantalone a taglio ampio e dritto, il cosiddetto “a palazzo”, che permetta di coprire i punti critici delle gambe. Sono perfetti abbinati ad una giacca lunga e un décolleté dal tacco medio per bilanciare la figura.

Fisico androgino e mascolino

In questo caso giochiamo una partita facile… basta andare su un capo maschile!

Taglio regolare, colori scuri ed ecco che distogliamo l’attenzione dalla mancanza di forme.

Mai un blazer oversize! Piuttosto, scegliamo una chiusura originale, un doppiopetto, un effetto mannish in modo da non rinunciare allo stile e fare in modo che la figura resti armonica.

Degli stivaletti o un tacco basso completano perfettamente il nostro outfit.

Vita stretta ma fianchi pronunciati

La classica forma a “pera” trova la sua soluzione nei tanto gettonati modelli pinces, taglio dritto o leggermente a zampa.

Per mascherare qualche cm di troppo sui fianchi, possiamo ricorrere agli stratagemmi delle tasche a scomparsa e l’altezza della vita medio alta.

Per abbinarli, possiamo ricorrere ad una giacca dal taglio medio lungo o una maglia non troppo aderente.

Silhouette dalla vita stretta e gambe sottili

In questo caso sembra più semplice trovare un pantalone elegante che stia bene. Ma per un fisico molto magro, in realtà, il modello più giusto è quello a carota o mom, largo sulle cosce e più stretto alle caviglie, con vita alta o altissima e, perché no, una cinta da stringere in vita.

Si abbinano perfettamente ad una blusa colorata e romantica.