Paura in un supermercato di Arzignano: gli agenti intervengono con la forza

Momenti di paura in un supermercato di Arzignano, evacuato a causa di un esagitato: gli agenti costretti a intervenire con la forza

Un uomo di 62 anni in stato di esagitazione ha compromesso l’ordine di un supermercato di Arzignano. La confusione era tale da provocare l’evacuazione della clientela dal punto vendita. Accade in via Rovigo, qualche giorno fa, intorno alle 14:30.

L’uomo entra nel supermercato senza mascherina e nessuna intenzione di indossarla, ma è solo l’inizio di un pomeriggio di paura.

L’accaduto e l’intervento delle forze dell’ordine

L’uomo si agita alla richiesta di indossare la mascherina. Le commesse invitano la clientela ad uscire dall’esercizio commerciale per evitare complicazioni. Non è stata possibile alcun tipo di comunicazione da parte delle venditrici, che spettatrici della sua furia, si sono affidate all’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento tuttavia non è stato sufficiente a mitigare l’animo del 62enne. Dopo vari tentativi pacifici di persuasione, scappa via dalle casse con il carrello contenente alcuni prodotti, senza effettuarne il pagamento. A quel punto gli agenti lo inseguono e una volta raggiunto, vengono presi a calci e pugni. Costretti a intervenire con la forza, riescono finalmente a fermarlo e a sedarlo.

Non ancora rilevata la causa che abbia indotto l’uomo a essere vittima della furia, presentata prima di giungere al supermercato. Infatti era stato un amico che lo ospitava a dare l’allarme in seguito al suo comportamento. Ha dichiarato che dopo aver messo a soqquadro l’intero appartamento, avrebbe iniziato a urlare senza alcuna ragione. Il motivo che ha portato l’ospitante a chiedere aiuto sarebbe il pensiero espresso in quegli istanti: “vado al supermercato a fare un esperimento“.

Luogo in cui è stato localizzato e bloccato, ora dovrà rispondere al mancato rispetto dell’obbligo alla mascherina e per resistenza a pubblico ufficiale.