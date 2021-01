Il pepe rosa è una spezia dal profumo delicato e dal colore intenso. E’ ottimo da usare in cucina per arricchire alcuni piatti particolarmente raffinati ma non solo, può essere anche macinato fresco sulle patatine fritte. Il pepe rosa però una spezia particolarmente benefica per l’organismo poiché facilita la digestione e ha un potere antisettico e diuretico.

In questo articolo ti spiegheremo da dove deriva questa spezia ormai conosciuta in tutto il mondo e usata nei piatti tradizionali di molti Paesi e ti racconteremo la storia del pepe rosa. Non solo, ti mostreremo come usarlo in cucina per valorizzare i tuoi piatti e fare un figurone con gli amici a cena.

Pepe rosa, da dove deriva questa spezia dal profumo delicato e qual è la sua storia

Lo Schinus molle è un albero sempreverde di norma alto dai 5 ai 7 metri conosciuto comunemente come pepe rosa o falso pepe. È originario degli altopiani di Bolivia, Perù, Cile. Tuttavia questo albero cresce anche nella zona mediterranea.

L’albero del pepe rosa è molto apprezzato per la forma, simile a quella del salice, dai rami flessuosi che armonicamente quasi raggiungono il suolo. Non solo, il pepe rosa è molto apprezzato anche per l’essenza odorosa che caratterizza ogni parte della pianta.

Il fusto può arrivare con gli anni a un diametro di circa 40 cm. Le sue foglie, aromatiche e lanceolate, sono pendule, alterne e pennate, possono arrivare sino a 30 cm di lunghezza.

Si tratta di una specie non particolarmente esigente per quanto riguarda il suolo: cresce anche in suoli poveri, e non necessita di concimazioni. Per questi motivi si considera una specie rustica.

Tuttavia predilige suoli leggeri non impregnati d’acqua ed è proprio per questo che si adatta molto bene anche ai climi mediterranei. La specie è spesso utilizzata come albero da arredo urbano, lungo i viali e nei parchi e non ha problemi a tollerare la luce diretta del sole.

L’uso del pepe rosa ha origini antichissime infatti la pianta è raffigurata in statue a carattere religioso e in idoli dei nativi amerindi del Cile contemporaneo. Nel tempo, poi, tutte le parti della pianta sono state usate a scopo medicinale da qualche popolazione.

Nella medicina tradizionale, il pepe rosa veniva usato per trattare ferite e infezioni, grazie al suo potere antisettico. È stato anche usato come antidepressivo e diuretico, e per alleviare mal di denti, reumatismi e dolori mestruali.

Inoltre, è stato ipotizzato che le proprietà insetticide di questa pianta ne facciano un buon candidato come alternativa ai pesticidi sintetici.

Durante l’impero romano il pepe rosa era considerato una merce di scambio di altissimo valore e fu anche molto apprezzato già nell’antico Egitto, tanto che alcuni grani di pepe furono trovati nelle tombe dei Faraoni.

Infine, una piccola curiosità circa l’utilizzo, il possesso e l’importazione delle piante di pepe rosa. Devi sapere che in Florida, sia la proprietà che la coltura di questi alberi sono punibili. La ragione di ciò è che la pianta, dopo essere stata importata non è più pura.

Il pepe rosa in Florida ha invaso molti biotopi naturali. Grandi aree delle famose Everglades sono oggi esclusivamente riserve di alberi di pepe. Al momento, ancora molto denaro viene speso in Florida per eliminare le aree di pepe rosa.

Quali sono i benefici apportati all’organismo dall’utilizzo del pepe rosa

Come abbiamo già detto, il pepe rosa è una spezia ricca di proprietà benefiche. Basti pensare che nella medicina tradizionale veniva usato per trattare ferite e infezioni, grazie al suo potere antisettico.

È stato anche usato come antidepressivo e diuretico, e per alleviare mal di denti, reumatismi e dolori mestruali. È stato inoltre ipotizzato che le proprietà insetticide del pepe rosa ne facciano un buon candidato come alternatva ai pesticidi sintetici.

Essendo un tonico e uno stimolante, il pepe rosa è in grado di favorire la digestione, ma viene utilizzato anche come antidolorifico in caso di mal di denti e ulcere boccali.

In Uruguay, uno dei paesi che ha dato i natali a questa spezia, il pepe rosa è utilizzato anche per il controllo della fertilità mentre in Europa è noto soprattutto come antifungino, non è infatti difficile trovarlo in alcuni repellenti naturali pensati per gli animali da compagnia.

Ma il pepe rosa può essere un grande alleato nel caso in cui si stia seguendo una dieta dimagrante o un regime alimentare controllato. Il falso pepe, come viene denominato il pepe rosa, ha anche proprietà toniche, stimolanti e diuretiche.

E’ per questo che il pepe rosa, insieme con l’arancia, viene usato per fare una tisana miracolosa dal potere diuretico e dimagrante. Si tratta di una bevanda facilissima da preparare e molto profumata.

Ti basterà portare l’acqua a 70 gradi in un pentolino, aggiungere l’arancia tagliata a fettine, lo zenzero grattugiato ed il pepe rosa in polvere. Poi lascia in infusione per sette minuti. Filtralo ed è pronto per essere gustato.

Il pepe rosa in cucina: ecco come valorizza i tuoi piatti

Il pepe rosa o falso pepe grazie al suo profumo delicato e al suo aroma inconfondibile va a impreziosire molti piatti della cucina mediterranea gourmet. Qui infatti ti mostreremo alcune ricette semplici e veloci per esaltare il sapore dei tuoi piatti.

Finocchi in padella al pepe rosa . Aromatici e profumati i finocchi in padella sono un delizioso contorno facile e velocissimo da preparare. Non solo è ottimo per chi segue un regime alimentare controllato ma anche per chi soffre di diabete o sindrome dell’intestino irritabile. Come abbiamo detto, prepararlo è semplicissimo. Inizia pulendo i finocchi e cercando di eliminare le parti dure e filamentose. Dividi a metà ciascun finocchio e poi procedi tagliandoli a spicchi spessi o sottili (questo dipende esclusivamente dal tuo gusto). Una volta tagliati i finocchi puoi procedere con la cottura: scalda l’olio di oliva extra vergine in una padella, insieme con uno spicchio d’aglio e un peperoncino rosso piccante. Quando l’aglio si sarà colorato e ne sentirai il profumo togli sia l’aglio che il peperoncino. Poi aggiungi gli spicchi di finocchi e cuoci a fiamma viva per almeno cinque minuti. Quando i finocchi saranno quasi cotti aggiungi un pizzico di sale dell’Himalaya, una macinata abbondante di pepe rosa e due rametti di timo e maggiorana. Gira per bene e prosegui la cottura fino a quando non saranno cotti.

Spiedini di ananas e salmone con pepe rosa e limone . Ecco un secondo piatto o una aperitivo molto sfizioso e soprattutto molto semplice da preparare. Per preparare gli spiedini di ananas e salmone al limone inizia dalla pulizia dell'ananas, eliminando la buccia e ricavandone la polpa che dovrai tagliare a cubetti senza rovinarlo. Terminato questo procedimento, metti l'ananas da parte e inizia ora la pulizia dei filetti di salmone. Con un coltello toglie la pelle dal lato della polpa e fai in modo che non ci siano lische o residui di squame. Una volta pulito per bene il pesce taglialo a listarelle e in seguito a cubetti della stessa grandezza dei cubetti di ananas. Ora è il momento di preparare la marinatura: ti basterà mettere dell'olio extra vergine di oliva, salsa di soya, pepe rosa e aneto in una terrina. Emulsiona per bene il liquido con una forchetta. A questo punto procurati degli spiedini di legno o di metallo e inizia componendo lo spiedino con tre cubetti di ananas e tre di salmone. Fai in modo da alternare l'ananas e il salmone e dividi l'uno dall'altro con una foglia di salvia o (se preferisci) di menta. Quando gli spiedini saranno pronti mettili a marinare per cinque minuti nella salsa che hai appena preparato e trascorso questo tempo scalda una piastra di ghisa e cuoci tre minuti per lato gli spiedini.

Vermicelli al bergamotto e pepe rosa. Si tratta di un primo piatto vegetariano molto aromatico e profumato. Non solo, si tratta di un piatto molto semplice e veloce da preparare. Per preparare i vermicelli inizia a cuocere i vermicelli in abbondante acqua bollente, salata a piacere. Nel frattempo metti 100 grammi di mascarpone in una padella antiaderente e, senza accendere il fuoco, aggiungi il sale rosa dell'Himalaya e una bella macinata abbondante di pepe rosa. Poi lava il bergamotto bio e grattugia un po' di scorza senza esagerare. Aggiungi un mestolo di acqua di cottura al mascarpone e scola gli spaghetti molto al dente lasciando da parte l'acqua di cottura. Unisci i vermicelli al sugo e falli cuocere mescolando di tanto in tanto aggiungendo l'acqua di cottura a seconda della necessità. Quando i vermicelli saranno cotti togli la padella dal fuoco e aggiungi del parmigiano o grana padano e inizia a mantecare. Quando tutto sarà pronto metti i vermicelli nel piatto e guarnisci con una macinata di pepe rosa e, se lo trovi, un fiore di bergamotto.

. Ecco un secondo piatto o una aperitivo molto sfizioso e soprattutto molto semplice da preparare. Per preparare gli spiedini di ananas e salmone al limone inizia dalla pulizia dell’ananas, eliminando la buccia e ricavandone la polpa che dovrai tagliare a cubetti senza rovinarlo. Terminato questo procedimento, metti l’ananas da parte e inizia ora la pulizia dei filetti di salmone. Con un coltello toglie la pelle dal lato della polpa e fai in modo che non ci siano lische o residui di squame. Una volta pulito per bene il pesce taglialo a listarelle e in seguito a cubetti della stessa grandezza dei cubetti di ananas. Ora è il momento di preparare la marinatura: ti basterà mettere dell’olio extra vergine di oliva, salsa di soya, pepe rosa e aneto in una terrina. Emulsiona per bene il liquido con una forchetta. A questo punto procurati degli spiedini di legno o di metallo e inizia componendo lo spiedino con tre cubetti di ananas e tre di salmone. Fai in modo da alternare l’ananas e il salmone e dividi l’uno dall’altro con una foglia di salvia o (se preferisci) di menta. Quando gli spiedini saranno pronti mettili a marinare per cinque minuti nella salsa che hai appena preparato e trascorso questo tempo scalda una piastra di ghisa e cuoci tre minuti per lato gli spiedini. Vermicelli al bergamotto e pepe rosa. Si tratta di un primo piatto vegetariano molto aromatico e profumato. Non solo, si tratta di un piatto molto semplice e veloce da preparare. Per preparare i vermicelli inizia a cuocere i vermicelli in abbondante acqua bollente, salata a piacere. Nel frattempo metti 100 grammi di mascarpone in una padella antiaderente e, senza accendere il fuoco, aggiungi il sale rosa dell’Himalaya e una bella macinata abbondante di pepe rosa. Poi lava il bergamotto bio e grattugia un po’ di scorza senza esagerare. Aggiungi un mestolo di acqua di cottura al mascarpone e scola gli spaghetti molto al dente lasciando da parte l’acqua di cottura. Unisci i vermicelli al sugo e falli cuocere mescolando di tanto in tanto aggiungendo l’acqua di cottura a seconda della necessità. Quando i vermicelli saranno cotti togli la padella dal fuoco e aggiungi del parmigiano o grana padano e inizia a mantecare. Quando tutto sarà pronto metti i vermicelli nel piatto e guarnisci con una macinata di pepe rosa e, se lo trovi, un fiore di bergamotto.

“Space mango” il drink al pepe rosa che fa impazzire le star

Il pepe rosa può essere utilizzato anche nella preparazione di long drink o cocktail molto aromatici e seducenti. Per esempio, lo “Space Mango” è un drink dal sapore incredibile e molto di moda negli States.

Come prima cosa procurati un mango maturo che puoi trovare in un supermercato o in un negozio di frutta e verdura specializzato, 50 grammi di pepe rosa, zucchero extra fino, giaccio, vodka di buona qualità e il succo di un limone.

Inizia pestando il mango, il pepe rosa e lo zucchero extra fino in uno shaker boston. Riempilo con i cubetti di ghiaccio e aggiungi la vodka e il succo di limone. Agita e filtrare in un tumbler basso riempito con ghiaccio tritato. Infine, decora il tuo bicchiere con una fettina di mango e qualche foglia di menta.

Le controindicazioni di un uso eccessivo del pepe rosa

Come ti abbiamo già spiegato, il pepe rosa o falso pepe è una spezia ricchissima di proprietà benefiche ed è anche molto profumato e aromatico dunque perfetto da usare per impreziosire i tuoi piatti.

Il pepe rosa contiene molti oli essenziali che evaporano rapidamente, pertanto devi sempre assicurarci che durante la cottura questa spezie venga aggiunta alla fine, in caso contrario perderà il suo sapore.

Tuttavia il pepe rosa deve essere consumato in modiche quantità, perché contiene una sostanza leggermente tossica, e devono sicuramente evitarne il consumo le donne in gravidanza e coloro che soffrono di problemi gastrointestinali.