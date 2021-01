Primo appuntamento 2021, parla Francesco Avanzini: “Ecco com’è stata la mia avventura al buio”

Silvia e Francesco sono state una delle coppie che si è scelta nella scorsa puntata di “Prima appuntamento”. Parla lui e racconta come ha vissuto l’esperienza

La nuova stagione di “Primo appuntamento 2021” condotto su Real Time da Flavio Montrucchio è ormai partito a gonfie vele. Il programma prevede di accoppiare in modo apparentemente fortuito delle coppie a seconda di caratteristiche ed interessi comuni che li uniscono nella vita.

Dopo il boom di ascolti delle precedenti edizioni anche quest’ultima, appena iniziata, sembra stia già regalando ottime sorprese. Nella scorsa puntata si sono incontrati anche Silvia e Francesco. Lei ha 49 anni, di Massa Lombarda e sognava di incontrare un uomo con cui realizzare il sogno di lasciare la campagna per trasferirsi in città, amante del ballo e delle chiacchiere sfrenate. Lui, invece, ha 48 anni, parmigiano doc, lavora come pr nei locali notturni. Non avevano mai avuto un appuntamento al buio e speravano di poter piacersi a vicenda.

Effettivamente la coppia è uscita mano nella mano dal ristorante del programma, intenzionata a conoscersi anche fuori, “ma sempre con calma ed i piedi di piombo”. Come specificato da Silvia.

Francesco Avanzini, “Non sono timido e ho voluto mettermi alla prova”

Intervistato da La Gazzetta di Parma, giornale storico della sua città, Francesco Avanzini si è lasciato andare ad alcune confidenze sull’esperienza appena vissuta.

La puntata è stata registrata il 2 ottobre a Roma anche se è stata trasmessa martedì 12 gennaio. E come è andata? “Posso dire di avere incontrato una splendida donna: molto intelligente, gentile, simpatica. Abbiamo cenato e ci siamo conosciuti un po’ di più. Il tempo passato insieme non è stato tantissimo ma la conclusione è stata molto tenera con un bacio”.

“Sono sincero nel dire che mi piacerebbe rivivere situazioni così: mi sono trovato molto a mio agio, non ero in ansia pur sapendo che mi avrebbero visto tante persone in televisione. Chissà che questo sia solo l’inizio e si aprano nuove opportunità: nella vita mai dire mai”. Francesco non si sbilancia nel comunicare se al momento si sente ancora con Silvia e come si sia conclusa la loro conoscenza.

Precisa però che anche l’organizzazione sanitaria è stata impeccabile: “Appena arrivato mi hanno fatto il tampone, i tavoli nel locale erano perfettamente distanziati e l’uso delle mascherine è stato costante”.