Selvaggia Roma, la canotta scivola giù, solo trasparenze: è amore – FOTO

Selvaggia Roma fa sognare il popolo di Instagram ad occhi aperti. Bellezza incandescente e prosperosa: la canotta scivola dalla spalla e…

Conosciuta come uno dei personaggi più chiacchierati ed energici del panorama dei reality show, Selvaggia Roma ha deciso di celebrare la sua enorme “ricchezza” fisica sui social network. Un modo tutto innovativo, per uscire alla grande dai temibili “scontri” televisivi, all’interno dei quali è rimasta invischiata, rendendo spesso sbiadita l’immagine di se stessa.

Di Selvaggia però siamo soliti ammirare quella schiettezza e la forza di credere negli obiettivi che è solita prefissarsi. E’ salita in cattedra nel mondo dello spettacolo, grazie alla partecipazione a Temptation Island, dove è stata costretta ad assorbire una delusione d’amore, data dal tradimento inaspettato dell’ex Francesco Chiofalo.

Poi il destino le regala un posto tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Dove riesce a far parlare di sè, addirittura dal primo giorno, scontrandosi verbalmente con Elisabetta Gregoraci. Che in quel momento si prendeva la scena con numerosissimi corteggiamenti

Selvaggia Roma, “tutto in ordine” eccetto la sua “arroganza” fisica

Il nome di Selvaggia Roma nel mondo dello spettacolo non è una novità per i fan di Instagram, che dopo tanta “gavetta” in tv possono ritenersi soddisfatti di iniziare la giornata col piede giusto, visitando il suo profilo personale.

E’ proprio lì che si concentra la maggior parte del tempo libero di Selvaggia, dove si diletta a pubblicare foto in primo piano, da infarto “fulminante”. Una vera e propria rivincita per lei, ovvero un “calcio” definitivo alle emozioni negative che hanno preso il sopravvento in diretta tv.

Tra balletti “bollenti” e pose incandescenti, Selvaggia Roma non fa mai mancare i dettagli intimi del suo corpo “scolpito”.

Nell’ultima performance eccola dominare in lungo e in largo, attraverso uno spirito vincente e una sfrontatezza tipica del ruggito di una “leonessa”, a tal punto da far scivolare giù la spalla, la canotta del reggiseno. Solo brìo e soddisfazioni per i fan, che non si lasciano scappare l’intimo trasparente e le curve mostruose di una personalità “selvaggia”, di nome e di fatto