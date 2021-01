E’ da poco finito il match tra Cagliari e Milan. Una gara molto tirata che si è infiammata nel finale dopo l’espulsione di Alexis Jesse Saelemaekers

Si è chiuso poco fa il match tra Cagliari e Milan. La squadra di Pioli si è presentata in Sardegna con l’Inter col fiato sul collo, dopo la bella vittoria di ieri della squadra di Conte contro la Juventus. Un Milan molto pimpante che non è mai andato sotto alla Sardegna Arena contro gli uomini di Di Francesco che si presentavano in campo con un centro campo di tutto rispetto guidato da Marin in splendida forma con affianco Nainggolan e Duncan appena arrivato dalla Fiorentina.

Cagliari Milan, il risultato della partita