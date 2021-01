Shaila Gatta, intimo nero di pelle: la FOTO bollente fa salire la temperatura. La velina ha fatto impazzire tutti i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Shaila Gatta è una delle veline più amate del mondo di Instagram. È nata il 6 agosto del 1996 ad Aversa, ha avuto fin da quando era molto piccola una passione importante per la danza che ha cominciato a studiare quando era davvero una bambina. A soli sedici anni, poi, ha lasciato la sua città e i suoi affetti per trasferirsi da Napoli a Roma e inseguire il suo sogno nel cassetto di diventare una ballerina. Ha lavorato per potersi mantenere e intanto ha ballato in una scuola di danza moderna.

Shaila Gatta fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

La svolta importante è arrivata quando nel 2015 ha fatto i provini ed è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La sua carriera da qui ha preso il volo: ha cominciato a partecipare come ballerina in diverse trasmissioni televisive. Successivamente nel 2017 si è trasferita a Los Angeles per studiare e poi perfezionare la lingua, raggiungendo in questo modo la notorietà del grande pubblico.

La sua vita è completamente cambiata quando sui social è diventata famosa, dove ha conquistato migliaia di followers.