Stefania Orlando, parla Andrea Roncato: “Vi dico perché ci siamo lasciati”

Andrea Roncato rompe il silenzio e parla della fina del matrimonio con Stefania Orlando. Accuse rispedite al mittente

Stefania Orlando è senza dubbio una dei grandi protagonisti di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. La bella conduttrice è felicemente sposata dal 2019 con Simone Gianlorenzi, il compagno musicista al suo fianco da più di 10 anni.

Simone è stata a trovarla anche nella casa e Stefania si è molto commossa. Lui che è molto riservato e lontano dai riflettori, nonostante il suo lavoro. Ma come sappiamo Stefania ha alle spalle un altro matrimonio, quello che l’ha legata ad Andrea Roncato.

I due hanno divorziato da tempo, oltre vent’anni, ma per molti il loro ricordo insieme è ancora vivo, una delle coppie più belle della televisione. Roncato non ha mai parlato del perché tra lui e Stefania tutto è finito. C’è riuscita però ieri sera Barbara D’Urso.

Stefania Orlando, Roncato confessa:”Aveva un altro”

Andrea Roncato, come Stefania Orlando, si è rifatto una vita. Ieri sera è stato ospite a Live – Non è la D’Urso. Ha raccontato del suo nuovo matrimonio e per la prima volta del perché sia finito quello con la concorrente del Grande Fratello Vip.

L’attore non ne aveva mai parlato della fine della storia con Stefania Orlando, ora finalmente ha rotto il silenzio, soprattutto per smentire le dichiarazioni che la conduttrice ha rilasciato prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

I due non si frequentano e non hanno nessun tipo di rapporto, spiega Roncato e sua moglie non centra nulla. Stefania, infatti, aveva fatto capire che il motivo della rottura era stata la gelosia per la donna. Accuse restituite al mittente.

“È una grande stupidaggine, ma evidentemente fa effetto tirare fuori le gelosie – ha chiosato Roncato – Il matrimonio con Stefania è durato due anni. Mi ha lasciato lei, aveva un altro”.

Una vera bomba quella lanciata dall’ex dell’Orlando che ha rivelato come lei sia rimasta al fianco di quest’uomo per molto tempo. Lui, dopo tanto, ha “trovato la donna della mia vita, che è una moglie e compagna” ha chiarito.