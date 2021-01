Tommaso Zorzi spiazza tutti al GF Vip: l’appello disperato alla telecamera. L’influencer ha chiesto al programma di fargli vedere Francesco Oppini per ricaricarsi in vista di queste ultime settimane

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti preferito di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso di questi mesi ha imparato a farsi conoscere e ha messo in scena il suo talento: fuori dal programma ha sicuramente un futuro roseo ad aspettare soltanto lui. Oltre ad essersi fatto conoscere come personaggio, ha rivelato anche la persona, la sue sensibilità e le sue fragilità. Nella casa ha instaurato un’amicizia molto importante con Francesco Oppini, che nel corso delle settimane si è trasformata in qualcosa in più.

Tommaso Zorzi, l’appello al GF Vip: “Fate tornare Francesco”

Francesco ha deciso di lasciare la casa circa un mese e mezzo fa e da allora il percorso di Tommaso non è stato più lo stesso. Sente la mancanza del suo amico e non è facile per lui riuscire ad andare avanti in quella casa senza la sua costante presenza. Per questo oggi ha deciso di fare un appello: “Mi fate tornare Francesco, per favore? Fatemelo vedere anche solo cinque minuti, saprebbe dirmi le cose giuste e mi darebbe la carica per fare queste ultime tre settimane. Solo cinque minuti, vi prego, me lo fate vedere?”.

Un appello che ha particolarmente commosso i fans della coppia di amici, che hanno prontamente mandato in tendenza un hashtag per fare l’appello agli autori insieme a Tommaso. Riuscirà ad essere accontentato?