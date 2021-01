Uomini e Donne, la rivelazione tra le lacrime gela lo studio: “Mi ha tradito”. Gemma Galgani oggi si è presentata disperata in puntata per quanto accaduto con Maurizio

A Uomini e Donne oggi è stata sganciata una bomba inaspettata: riguarda proprio Gemma Galgani. La settimana scorsa la dama torinese ha raccontato gli ultimi sviluppi con Maurizio, cavaliere con cui ha intrapreso una relazione importante da diverse settimane. C’era qualcosa che non andava di recente, in particolar modo per quanto accaduto a Natale: i due non hanno passato le feste insieme e lei è rimasta da sola a Roma. In studio Gemma ha raccontato di averlo sentito telefonicamente il giorno di Natale quando lui si è chiuso in bagno. Gesto che ha insospettito Tina Cipollari: “Che motivo avrebbe avuto di chiudersi in bagno se era con gli amici? Lo fai quando sei con una donna“.

Uomini e Donne, tra Gemma e Maurizio è finita per sempre

Gemma oggi in studio è arrivata in lacrime e ha raccontato che lui le ha confessato la verità: era con un’altra donna. La dama infatti ha passato capodanno da sola, devastata da questo tradimento inaspettato. Maurizio le aveva detto parole importanti, aveva addirittura parlato di amore e questa coltellata alle spalle lei non se l’aspettava affatto. L’ultima volta che si sono sentiti, Maurizio le ha detto che tra di loro è finita per sempre.

Tina non è riuscita a provare tenerezza per la dama e l’ha accusata di essere lei la colpevole, perché continua a credere a tutto quello che gli uomini che passano in quel programma le dicono per illuderla tutte le volte.