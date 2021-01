La Vignali pubblica una foto osé e tenera allo stesso tempo: è nuda nella vasca tra le braccia del suo grande amore, cioè Lorenzo Orlandi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La vasca è coperta di schiuma e, da essa, fuoriescono i busti dei due dolci innamorati.

Sono l’uno intrecciato all’altra, con le teste sulle spalle della propria anima gemella: una tra le loro foto più emozionanti!

Dietro di loro compare una finestra, con vista sui monti innevati: uno scenario estremamente romantico!

Valentina scrive: “Il posto più sicuro che conosca…tra le tue braccia“.

Lo scatto ha ottenuto, in tre ore, più di 45.000 mi piace e 80 commenti, tra i quali c’è anche quello scritto da Guendalina Canessa: “#piccioncini“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Valentina Vignali sul treno più alto d’Europa, panorama estasiante – FOTO

Luca Orlandi: tutto sul fidanzato di Valentina Vignali!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Valentina Vignali pronta per la vasca, la FOTO che manda in tilt il web: curve pazzesche

Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi sono fidanzati dal 2018.

Il ragazzo lavora come fotografo, è di Roma e adora viaggiare in tutto il mondo.

Una sua caratteristica è la riservatezza, in quanto ha un profilo social su cui condivide davvero poco di sé: posta quasi esclusivamente foto delle sue vacanze, del suo lavoro e qualche scatto con la sua bellissima fidanzata.

Il fotografo e videomaker, oltre a questi argomenti, fissa nelle cartelle in evidenza le sue IG stories nulla musica e sul cibo, in modo da rendere visibili i contenuti in qualsiasi momento ai suoi 75.400 followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENZO ORLANDI (@lorenzo___orlandi)

Insieme sono meravigliosi: sono riusciti a far emozionare migliaia e migliaia di fans con una storia d’amore senza precedenti!