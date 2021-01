Valentina Vignali sul treno più alto d’Europa, panorama estasiante – FOTO

L’influencer Valentina Vignali sale a bordo del sul più alto d’Europa: il panorama alle sue spalle è estasiante.

Nota influencer ed agile cestista adesso si mostra nei panni di una meravigliosa viaggiatrice. Valentina Vignali ha deciso di mostrare ai suoi ammiratori un panorama davvero mozzafiato. Dopo essere salita a bordo del Bernina Express, il treno più alto d’Europa, si è lasciata immortalare uno scatto pubblicato sul suo profilo e che ha già raggiunto in pochi minuti oltre 3000 like.

Valentina Vignali: l’avventura a bordo del Bernina Express

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Un inizio settimana all’insegna di una vera avventura quello della celebre influencer riminese. Il Bernina Express arriva su Instagram, tinto di rosso e sovrastando il panorama innevato all’orizzonte. Valentina si affaccia da uno dei vagoni della locomotiva sorridente ed accennando un soave cenno di vittoria.

Lei stessa potrebbe confondersi con il panorama, visto il suo outfit in total white. “Ecco il treno più alto d’Europa, scala le Alpi lungo un percorso mozzafiato… veramente il viaggio più emozionante mai fatto!“, esordirà in seguito nella didascalia al post. Un treno conosciuto in tutto il mondo che collega attualmente il comune lombardo di Tirano con la Svizzera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Cuoricini e facce sorprese si aggiungono ai primi apprezzamenti in seguito alla recente condivisione, “this excites me very much!😛🧡” sono le parole di una sua follower. Inoltre il bellissimo treno, vista la sua unicità, è entrato a far parte del Patrimonio mondiale Unesco a partire dal 2008.