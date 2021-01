Walter Zenga e la Borselli, i dettagli di un amore finito

Hoara Borselli a Live Non è la D’Urso difende Walter Zenga: “Non vedeva l’ora di stare con i figli”. Le parole dell’ex compagna in diretta

Un’altra puntata scoppiettante quella vissuta ieri dai telespettatori di Live – Non è la D’Urso trasmessa su Canale Cinque. In studio è intervenuta Hoara Borselli, ex compagna di Walter Zenga, con il quale ha avuto una relazione durata ben sei anni. Hoara ha difeso l’ex portiere dell’Inter dopo le accuse lanciategli del figlio Andrea dalla casa del Grande Fratello Vip.

Andrea e Nicolò, i figli, sono stati anche ospiti della trasmissione della D’Urso e hanno rimarcato la cosa. I due fratelli hanno infatti criticato Zenga per la mancata presenza in questi anni, soprattutto dopo la separazione dalla madre Roberta Termali.

“Non vedeva l’ora di incontrarli quando stava con me”, ha commentato Hoara. “Voleva dedicargli anche più tempo“. Sembra invece che tra padre e figli ci sia il vuoto, nessun rapporto.

Hoara Borselli, “Credo che quell’uomo abbia fatto qualcosa di buono per loro”

“Non vedeva l’ora di incontrarli”

Hoara Borselli, conduttrice ed ex modella, dopo Zenga si è sposata il 10 giugno 2009 con Antonello Costigliola e ha avuto due figli, Margot, nata nel 2009, e Daniel, nato il 2012. Ha voluto però difendere l’ex dalle accuse ricevute durante quegli anni passati insieme.

“Io di Walter conservo un dolce ricordo e soprattutto una grande stima, sono qui per lui, perché sono certa che oggi, se ne avessi avuto il bisogno ci sarebbe stato lui seduto qui al posto mio, a difendermi. L’immagine che sta uscendo di Walter è molto diversa rispetto al Walter che ho conosciuto, al Walter con cui sono stata sei anni”.

Prosegue Hoara: “Sono testimone di un difficile rapporto di separazione, perché sappiamo che per moltissimi padri è difficile gestire la separazione già normalmente, immaginate invece un padre che stava negli Stati Uniti, perché noi al momento della separazione vivevamo lì, e facevamo avanti indietro per vedere i bambini”.

“Capisco le parole di Andrea perché sono figlia di genitori divorziati. Mia mamma ci ha cresciuto da sole, mi è mancata la figura del padre. Sicuramente ci sono stati degli errori anche da parte di Walter, però il rancore non serve. Credo che oggettivamente quest’uomo qualcosa di buono l’avrà fatto per loro”.