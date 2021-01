Yari Carrisi: Ylenia, la figlia scomparsa di Al Bano, “è in vita”

A venticinque anni dalla scomparsa di Ylenia, il cantautore Yari Carrisi si cimenta in un’inaspettata osservazione.

Il compositore di colonne sonore cinematografiche, Yari Carrisi, ritorna a parlare dell’amata sorella, Ylenia Carrisi, scomparsa ormai venticinque anni fa. Da allora la pluralità di vicende legate al giallo di Ylenia contaminarono anche una delle più belle coppie d’artisti che ancora oggi mantengono il loro imprescindibile simbolo di italianità in tutto il mondo, quella tra il cantautore Al Bano e Romina Power.

Yari Carrisi e le commoventi parole su Ylenia

Il fratello di Ylenia, come gli altri membri della sua famiglia, dal momento della sua scomparsa il 6 gennaio 1994 a New Orleans, non sono mai riusciti ad accostare quell’avvenimento ad un probabile decesso della ragazza. Secondo la loro opinione lei sarebbe ancora viva. Fu lo stesso Yari in un’apparizione televisiva meno recente, in cui si chiedeva lui se la sorella fosse in vita, a sostenere la sua visione dei fatti: “non ho mai ricevuto nessun tipo di prova al contrario”, concludendo col dire: “comunque lei vivrà per sempre!”

“I believe she is still around. And nobody has given a shred of evidence to prove otherwise so why shouldn’t I? What a wonderful person, Ylenia“, esordirà poi in tal modo l’artista in un suo post su Instagram, rivolgendosi al dolce ricordo che ha della sorella scomparsa in circostanze tutt’ora misteriose. Lui non può smettere di credere che sia ancora intorno a noi.