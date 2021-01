La nuova fiamma del giocatore del Milan Theo Hernandez ha pubblicato un post sensuale ed ammiccante: eccolo!

Zoe, sulla descrizione della foto, scrive: “Los tatuajes hablan por mi”.

Che tradotto significa: “I tatuaggi parlano per me“.

Oltre ai tatoo, nello scatto si vede il suo aderente abito bianco con la scollatura a barca: un tessuto che, senza il reggiseno indossato, lascia poco spazio all’immaginazione.

Il post è stato molto apprezzato dai seguaci di Zoe, infatti, in tre ore, ha ricevuto più di 53.000 like e 260 commenti, tra i quali compare anche quello del suo calciatore del cuore che, con delle faccine innamorate, le scrive: “My love“.

Una tra le storie d’amore più emozionanti sul web: il fidanzamento tra Zoe e Theo!

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono fidanzati da circa un anno.

Entrambi, in passato, sono finiti sotto i riflettori dei gossip: lei per le sue vecchie relazioni con il tronista Andrea Cerioli e l’imprenditore Fabrizio Corona e lui per un flirt avuto con l’ex gieffina Elisa De Panicis.

Attualmente i due sono più uniti che mai e, il mese scorso, la Cristofoli ha voluto raccontare al suo esercito di followers, che attualmente comprende più di 812.000 utenti, il motivo per cui è innamorata di lui: “Il mio numero Uno… ma nella vita! Non so molto di calcio… ma so l’impegno e il sacrificio che ci metti, la testa e il cuore. In tutto quello che fai“.

E, in conclusione, scrisse: “Ti amo per questo! Ti meriti tutto!“.