Alberto Matano e il dito medio che non ti aspetti, i dettagli

Il noto tg satirico di Canale Cinque ha consegnato il Tapiro d’Oro ad Alberto Matano, conduttore de “La vita in diretta”. Il giornalista, lo scorso 14 gennaio, si è reso protagonista di un siparietto alquanto strano, specie per un presentatore sobrio e misurato come lui. In collegamento con l’inviata Lucia Loffredo, Matano ha sorvolato su un gesto di quest’ultima, certamente poco consono al contesto televisivo: il dito medio. Il conduttore, intercettato da Valerio Staffelli, ha tentato di giustificare il comportamento della sua collaboratrice, attribuendo l’episodio ad un fraintendimento da parte del pubblico. Striscia La Notizia, tuttavia, ha deciso di approfondire la questione, portando alla luce la verità.

Alberto Matano, il gesto del dito medio: “Non mi sono accorto”

Alberto Matano, al quale Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro, si è giustificato con queste parole: “Non mi sono accorto di niente, ma posso assicurare che non era un gestaccio: la collega stava solo indicando all’operatore di seguirla“. Le dichiarazioni del conduttore si riferiscono all’episodio che ha coinvolto Lucia Loffredo, inviata de “La vita in diretta”. Quest’ultima, in collegamento con il presentatore, ha effettuato per ben due volte il gesto del dito medio.

Striscia La Notizia, tuttavia, ha deciso di mandare in onda anche i filmati omessi dalla Rai, in cui si nota chiaramente il malumore dell’inviata. Con molta probabilità, il gesto da lei commesso era indirizzato ad un disturbatore, che l’avrebbe portata a perdere la pazienta. Matano, visibilmente a disagio di fronte a tali testimonianze, ha continuato a difendere l’operato della sua collega.

Il conduttore, sotto pressione a causa delle domande di Staffelli, ha chiosato con un “no comment“. Intanto, si è guadagnato un bel Tapiro D’Oro da parte del famoso tg.