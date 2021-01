Alberto Matano riceve il tapiro, Staffelli premi il conduttore per un gesto dell’inviata Loffredo

Valerio Staffelli è andato nuovamente alla carica e stavolta nel mirino c’è finito il conduttore de “La vita in diretta” Alberto Matano, secondo tapiro per lui

Il conduttore Alberto Matano in questi giorni è nel mirino dei giornali scandalistici per la presunta soffiata relativa la sua nuova fidanzata. Solo ieri davamo notizia che si tratterebbe della collega giornalista Emma D’Aquino, che abbiamo visto recentemente sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus.

Nulla di confermato ancora dai diretti interessati ma le foto postate sui social non mentono, i due sembrano sempre sorridenti e felici quando sono vicini. Vedremo se Matano si sbilancerà nei prossimi giorni e darà qualche notizia ai fan che lo seguono con affetto.

Nel frattempo però il conduttore de “La vita in diretta” è stato anche nel mirino di Valerio Staffelli che ieri gli ha consegnato il papiro d’oro. Sembra infatti che durante la puntata di giovedì 14 gennaio, l’inviata Lucia Loffredo, che si trovava a Scicli per parlare dei saltafila alle vaccinazioni, abbia compiuto un gestaccio con la mano senza ricevere nessuna reazione da Matano che la osservava dallo studio del programma.

Matano non è intervenuto per chiedere spiegazioni alla Loffredo ma è andato avanti facendo finta di nulla.

Per Matano è il secondo papiro d’oro, il primo per il caso della Cuccarini

Staffelli nel consegnare il papiro ad un Matano anche abbastanza sbalordito, ha puntualizzato che ci si aspettava qualche provvedimento disciplinare per la giornalista inviata, ma nulla di tutto ciò per lei che invece abbiamo potuto vedere anche nei giorni successivi.

Alberto Matano ha dichiarato a Staffelli che lo ha raggiunto di corsa: “Non mi sono accorto di niente, ma posso assicurare che non era un gestaccio: la collega stava solo indicando all’operatore di seguirla. Aveva il microfono in mano e le era rimasto quel dito…“.

La conduzione di Striscia ha però mostrato delle immagini in diretta in cui è eloquente che il conduttore si sia accorto del gesto e che probabilmente per non enfatizzare la situazione abbia cautamente deciso di non buttare brace sul fuoco in diretta.

Spiegazioni che hanno convinto poco a casa, intanto per Matano è il secondo tapiro dopo quello che gli è stato donato per la vicenda dell’allontanamento sospetto di Lorella Cuccarini da “La vita in diretta”.