Seicentocinquanta mila follower su Instagram commentano le sue foto sexy, Amelia Fiore dona tutta la sua bellezza ai fan

Il pubblico di Mediaset l’ha conosciuta grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, programma molto seguito su canale 5 e per molti un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo e dei social. Amelia Fiore rientra in questa cerchia, infatti dopo la trasmissione è diventata una influencer molto attiva sul web che con la sua bellezza riempie i telefoni di molti italiani con foto e video. La donna ha ancora molta strada da fare per arrivare a certi livelli di notorietà, però è sulla via giusta visto che è seguita da più di seicentocinquanta mila follower.

Amelia Fiore: avete visto che fondoschiena? FOTO

Amelia Fiore incanta i suoi fan con delle foto sensuali, sexy ma anche provocanti. Il fondoschiena esplode su tutti gli schermi dei cellulari dei follower che la seguono e che ogni giorno commentano i suoi post. Molti non perdono occasione di farlo, è gara di like e frasi fantasiose su di lei. L’influencer sta al gioco e quotidianamente pubblica una parte del suo corpo. Ha delle forme stratosferiche e dona la sua bellezza ai suoi sostenitori.

L’influencer ama l’estate e il mare tanto che sul suo profilo è solita postare foto che la ritraggono in spiaggia. L’ultima immagine è afrodisiaca, in costume a fiori con in primo piano il suo lato B. E’ o non è una bomba del web?