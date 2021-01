Anna Foglietta signora in bianco mostra tutta la sua sensualità – FOTO

Anna Foglietta ha condiviso uno scatto in cui si mostra completamente vestita di bianco con la bionda capigliatura spettinata: tutta la sua sensualità

L’attrice romana Anna Foglietta ha da poco pubblicato sui social una foto in cui si mostra seduta su uno sgabello, gambe incrociate e mani sui fianchi in una posa di sfida verso questo periodo negativo che stiamo vivendo tutti a causa della pandemia. È vestita con un tailleur bianco, giacca e pantaloni e scarpe eleganti rosso fuoco, décolleté dai tacchi vertiginosi. Ha la corta chioma bionda spettinata e un viso che, nonostante esprima rabbia e delusione per il periodo storico in atto, è bellissimo lo stesso. Tanto che i suoi fan hanno scritto per lei frasi che rimarcano questo concetto: “Quanto sei bella Anna. E non è nemmeno la tua caratteristica più evidente”, un semplice “Unica” e chi ha scritto che tra i tanti aggettivi che la Foglietta ha inserito nella didascalia per descriversi ha dimenticato “bella“.

Anna Foglietta sarà al cinema con “Si vive una volta sola”

Anna Foglietta è un’attrice affermata che ha mostrato tutta la sua rabbia in questo scatto pubblicato sui social in cui c’è però una frase di speranza. Scrive infatti che nonostante si senta confusa, altalenante, precaria, eccetera, ha ancora la forza di fare del suo meglio perché nel futuro (si spera prossimo) c’è voglia di fare le cose per bene. Il mondo del cinema infatti a causa della pandemia e della conseguente emergenza sanitaria ha visto le sale chiudere i battenti. L’ultima pellicola girata da Anna Foglietta è “Si vive una volta sola” di Carlo Verdone, che sarebbe dovuta uscire a fine febbraio ma per il prolungarsi della chiusura delle sale cinematografiche è stata posticipata a novembre.

Nel cast ci sono anche Rocco Papaleo e Max Tortora. Le riprese del film del regista romano sono terminate l’anno scorso.