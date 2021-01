Aurora Ramazzotti innamorata. L’ influencer e personaggio televisivo emergente usa Instagram per fare gli auguri al fidanzato. Il messaggio è commovente

Piace tanto Aurora Ramazzotti, sia al pubblico che apprezza il suo carattere gioviale e sbarazzino, sia a grandi marchi commerciali che la scelgono come testimonial per promuovere i loro prodotti, sia alle emittenti televisive che la corteggiano senza sosta.

Sta riuscendo egregiamente a scrollarsi di dosso il marchio di “figlia di…”, anche se è difficile quando entrambi i genitori sono dei numeri uno nel proprio settore. Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più conosciuti al mondo. Michelle Hunziker è la regina del piccolo schermo, sia nel nostro Paese, sia in Germania.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti solo su Instagram conta oltre 2 milioni di follower che la adorano per l’autenticità con cui sa rapportarsi. Non si è tirata indietro mostrandosi nella naturalezza di un volto segnato dall’acne giovanile. Si è schierata nell’affrontare argomenti importanti come il body shaming, che hanno visto anche lei vittima in prima persona.

Voci attendibili la pongono come futura inviata della prossima edizione de L’ Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi e che dovrebbe avere inizio intorno alla prima metà di marzo, Covid permettendo.

LEGGI ANCHE>>>Amadeus e Giovanna, la FOTO del giorno: bellissimi con la persona più importante

Aurora Ramazzotti. Il suo messaggio d’amore al fidanzato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Eleonora Moscianese, sexy selfie in pantaleggings aderenti: stupenda – FOTO

Aurora Ramazzotti fa coppia fissa dal 2017 con Goffredo Cerza. Romano, laureato in ingegneria all’Università di Londra, pare che tra i due la scintilla sia scoccata proprio nella capitale inglese.

La fidanzata gli ha dedicato un post commovente in occasione del suo compleanno, ripercorrendo gli attimi che hanno portato all’inizio del loro rapporto e condividendo tutto l’amore che prova per lui. L’occasione che li unì fu una festa organizzata da Goffredo a cui partecipò anche Aurora. “Mi guardasti con quei due occhi parlanti e scattò qualcosa a cui neanche io so dare un nome. Forse era fiducia o forse avevi distrutto le fondamenta del muro portante che mi difendeva e io non me ne accorsi” – scrive romanticamente la ragazza, con parole così dolci e sincere da suscitare tenerezza nel lettore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

I due costruiscono giorno per giorno il loro futuro insieme, nutrito da sentimenti così forti che, come scrive la stessa Ramazzotti, sembrano degni della fantasia che solo un libro può regalare, ma è realtà. Conclude così: “Sarò sempre grata a quel compleanno, capitato nel luogo giusto al momento giusto, per averci dato modo di scoprirci. Quindi auguri amore mio che mi hai cambiato la vita e continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno.”

Una foto in bianco e nero della coppia, abbracciata e sorridente, accompagna il messaggio.