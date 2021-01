Barbara D’Urso rivela i compensi e scoppia la polemica – FOTO

Barbara D’Urso parla dei compensi degli ospiti della sua trasmissione e stupisce tutti. Ecco le sue parole su Twitter

Barbara d’Urso e le polemiche che ruotano intorno a lei. La regina delle reti Mediaset, si sa, porta dietro di sé sempre un gran parlare, nel bene e nel male.

In seguiti a Live – non è la D’Urso, il programma della domenica sera, è scoppiata ancora una volta la querelle sui compensi dei suoi ospiti. Argomento molto caro al pubblico televisivo che spesso si indigna di fronte a certe cifre.

Fece scalpore la cifra di ogni ospitata di Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati che per un’intera stagione fu ospite fissa nella trasmissione. Le conferme non sono mai arrivate ma si parlava addirittura di 7 mila euro a puntata.

E non è da dimenticare nemmeno l’ammissione che fece nel 2018 Lorenzo Crespi ospite a Domenica Live. “Se anche se venissi qua una volta ogni due mesi potrei pagarmi tre anni di affitto” ammise l’attore, incalzato da Barbara che precisò che il gettone che percepiva era piccolo: “non è grande, ma è capace di gestire lo stipendio di un impiegato” ha poi replicato Crespi. E oggi cosa è successo di nuovo?

Barbara D’Urso ed i cachet dei suoi ospiti, la verità

Questa volta la polemica è scoppiata dopo l’ospitata di due personaggi nella puntata di Live. Prima Mario Ermito, da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, poi Andrea Roncato che per la prima volta ha parlato del perché della fine del suo matrimonio con Stefania Orlando.

Nel presentare Ermito Carmelita lo ha definito suo amico, con il quale ha fatto tante cene. Stessa cosa con Roncato, ancora amico ricordandone i loro viaggi insieme.

E così su Twitter parte l’ironia. Con l’hashtag #noneladurso un utente ha scritto: “Praticamente a parte con me la D’Urso ha fatto almeno una vacanza o una cena con tutti”.

Ed ecco che arriva direttamente il commento di Barbarella: “Perché ho un sacco di anni per fortuna – ha ironizzato Barbara inserendo anche diverse emoticon – E molti vengono in onda da me gratuitamente o quasi solo per amicizia. Sono fortunata”.

La regina di Mediaset dunque avrebbe ammesso che i cachet di molti dei suoi ospiti sono minimi grazie alle sue tante amicizie, e gli altri invece?