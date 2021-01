Barbara D’Urso fa esplodere di likes e approvazioni la “genialata” social che la ritrae in versione animata: bellezza incancellabile

Chi se non lei poteva concederci qualcosa di innovativo, da proporre e tramandare ai “posteri”? La selezione e l’aggiornamento sono due teorie che non hanno mai abbandonato la mentalità della “Carmelita” D’Urso, amante del gossip nazionale. La regina della Mediaset e di “Pomeriggio 5” ha dimostrato di non voler far mancare proprio nulla della sua vita.

Eppure Barbara continua la sua vita nel segno dell’indifferenza e la noncuranza di numerosissimi haters che le cercano di mettere i “bastoni tra le ruote”. Lei si sente sempre “invincibile”, mentre per lei, i “non graditi” continueranno solitari nella loro battaglia contro il destino di Barbarella, considerata da molti già “cotta” e non più di moda al giorno d’oggi.

Nonostante ciò lei dimostra di avere sempre un altro “passo” rispetto alla concorrenza. E dove se non su Instagram possiamo ottenere qualcosa di speciale da lei…

Barbara D’Urso, bella e accattivante anche così

Se non l’avessimo tra noi, allora la dovrebbero reinventare. Così Barbara D’Urso ricorda ai 2,8 milioni di follower di Instagram, che per la “curva finale” dell’ultimo scatto c’è anche lei e non ha alcuna intenzione di mollare un centimetro.

D’altronde parliamo del talento più aggiornato e glamour della Mediaset, nonostante l’età non sia più dalla sua parte. Ma il mantenersi in forma con se stessa è un motivo in più per “inseguire” il benessere e la serenità dentro di se. Per questo motivo, da oggi abbiamo una nuova versione della “Carmelita” su Instagram, in formato “cartone animato” dove abbonda della stessa bellezza che siamo soliti ammirare in tv e sui social.

“Barbarella” ha dimostrato sempre di ragionare “col cuore” e anche stavolta non ha fatto mancare il calore e la vicinanza, ricordando a tutti che in questo mondo di sogni e dejavù, lei continuerà a fare di tutto pur di recitare la sua parte