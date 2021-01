Beautiful, anticipazioni 20 gennaio: Liam cerca di convincere Hope a non partecipare alla festa di Halloween. Nel frattempo Shauna…

Hope ha un piano: riavvicinarsi a Thomas per ottenere la custodia di Douglas. Ciò non significa, ovviamente, cedere alle sue avance, ma solo sfruttare l’ossessione di Thomas nei suoi confronti per estorcergli una firma ai documenti per l’adozione. È un piano ambizioso e folle e Brooke non può far altro che sentirsi preoccupata. A casa Forrester, intanto, si consuma il lento avvicinamento tra Shauna e Ridge. Dopo essersi ritrovati casualmente nella stessa camera, i due si sono baciati ed ora Shauna è sempre più convinta che il matrimonio tra Brooke e Ridge sia appeso ad un filo.

Beautiful, anticipazioni 20 gennaio: Thomas spinge Steffy tra le braccia di Liam

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam si opporrà alla decisione di Hope di partecipare alla festa di Halloween organizzata da Thomas. Il giovane Spencer non è a conoscenza del piano di Hope e teme che la fidanzata possa cadere vittima del suo più acerrimo rivale. Hope insiste sul fatto che Douglas rimarrebbe deluso da lei se non partecipasse. Nel frattempo anche Shauna intende sfruttare il party per avvicinarsi ad un Forrester.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Thomas racconterà a Steffy tutto quello che sa sulla crisi matrimoniale di Ridge e Brooke. Poi spingerà la sorella ad invitare Liam e Beth a casa la sera di Halloween, approfittando della momentanea mancanza di Hope.