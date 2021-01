Beauty: l’importanza dei primer prima del make-up

I primer sono un passaggio fondamentale per un buon make-up ma non tutti sanno il perché, oggi ve lo spiegheremo

Esistono tanti tipi di primer diversi ma hanno pressoché tutti la stessa funzione. Possono essere in crema, in olio e anche in spray. Si applicano prima di fare la base per il nostro make-up, e in alcuni casi anche dopo per fissare il lavoro fatto e quindi farlo durare più a lungo. Un’altra funzione importante di questi prodotti è che opacizzano il viso, eliminando l’effetto lucido che si crea spesso quando applichiamo il fondotinta. Oltretutto il primer in alcuni casi elimina anche imperfezioni e differenze di colore dell’incarnato.

Quali primer utilizzare? Ecco alcuni consigli di prodotti efficaci

Esistono tanti marchi diversi di primer e tante tipologie diverse, ci sono in formato olio, spray e crema. Alcuni prodotti validi ed efficaci sono: il primer della Fenty Beauty, la cui funzionalità principale è di opacizzare il viso. Appena si stende il prodotto si nota subito che non appiccica e non unge, si uniforma perfettamente alla pelle. Le sue funzioni sono di nascondere i pori, uniformare il colorito e assorbire la lucidità senza però seccare la pelle.

Tutti questi aspetti facilitano l’applicazione del fondotinta e danno una tenuta migliore al make-up. Un’altro primer interessante è quello del marchio Elf la cui particolarità sta nel fatto che contiene un’infuso di minerali per il viso. Da un’effetto liscio al viso ed è ideale per un make-up che duri a lungo. All’interno contiene la vitamina A & E per un effetto riparatore. Inoltre nasconde i pori e nutre la pelle. Di questo marchio esistono diversi tipi di primer per il viso, ognuno con una funzione in particolare. Il poreless, nasconde i pori, il Tone Adjusting neutralizza le differenze nel colorito ed elimina i rossori. Esiste anche il primer illuminante che da un effetto radioso al viso.

Sono tanti i prodotti di questo marchio che si adattano ad ogni tipo di pelle. Un’altro prodotto interessante che riguarda però solamente il contorno occhi, è il Moisture Surge. Si utilizza come primer per gli occhi, la sua funzione è di eliminare l’effetto stanchezza e anche le occhiaia. Ripristinano la naturale idratazione della pelle grazie alle sfere con burro di aloe e vitamina C ed E. Rimpolpano per 96 ore il contorno occhi eliminando le scavature delle occhiaie. Si applica qualche minuto prima di utilizzare il correttore sul contorno occhi.