Belen Rodriguez ha dichiarato sui social di essere fortunata più che mai al fianco di Antonio Spinalbese. Inoltre stuzzica De Martino dedicando al nuovo compagno lo stesso gesto che il ballerino aveva compiuto nei suoi confronti in passato.

In questi giorni gira voce che Belen Rodriguez sia incinta. La showgirl si mostra sempre più innamorata del suo Antonio Spinalbese al quale ha dedicato dolci parole scritte allo specchi, condivise con uno scatto sui social. Al post aggiunge la didascalia “Sono davvero una donna molto fortunata”.

A dedicare simili gesti era stato l’ex Stefano De Martino. Alcuni dei suoi fan le ricordano che anche in passato la fortuna era dalla sua parte. Belen replica: “Sono sempre stata fortunata, ma oggi di più”. Per quanto apprezzi le relazioni passate, la Rodriguez con Antonio ha conosciuto una felicità mai raggiunta. Chissà se gli ex saranno d’accordo, compreso Stefano.

La relazione tra la showgirl argentina e l’hair stylist nata questa estate va a gonfie vele. I due postano, sui loro seguitissimi profili Instagram, dolci scatti. Antonio, più giovane della Rodriguez di diversi anni, ha fatto breccia nel cuore di Belen.

Presunta gravidanza per Belen Rodriguez: nessun indizio dall’ultimo scatto a figura intera

La coppia Belen e Antonio è entrata nel mirino del gossip in merito a una possibile gravidanza. Una notizia bomba lanciata dal settimanale Novella 2000 e confermata di seguito dalla testata online 361 Magazine che sembrerebbe avere avuto conferma da fonti vicine a Belen. Secondo queste voci la showgirl sarebbe al terzo mese di gravidanza. Nessuna smentita da parte della Rodriguez e non sono apparse più foto a figura intera sul suo profilo.

Almeno fino a ieri. Durante uno shooting fotografico si è mostrata nelle storie dalla testa ai piedi. Davanti allo specchio indossa jeans e maglioncino nero. Dalla foto non sembra che il suo fisico sia cambiato. Il ventre sembra immutato. Ma potrebbe essere ancora troppo presto perchè il bimbo di Belen e Antonio si mostri al mondo. Questo lascia aperti i sospetti sulla possibile gravidanza della Rodriguez.

A confermarli il silenzio stampa anche da parte dei familiari. Nonostante le tante domande da parte dei fan sui social, nessuno ha dato una risposta.