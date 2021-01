Benedetta Mazza, il tuffo nel passato è sexy: che fisico – FOTO

Benedetta Mazza, grazie ad uno scatto pubblicato sui social, riesce a far fare ai suoi tantissimi fan uno strepitoso e dolce salto nel passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

Benedetta Mazza ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram che hanno fatto quasi fermare il cuore ai suoi tantissimi follower dopo un tuffo nei ricordi. La bella conduttrice si è lasciata ritrarre mentre indossa un pantalone di pelle nera sinuosamente aderente alle sue gambe tornite. A lasciare sorpresi i fan è però la scelta di un giubbotto in perfetto stile anni ’80. Grigio con delle strisce viola è un giubbotto degno dei migliori yuppies della Milano rampante. Le foto sono impreziosite dai fantastici lunghi capelli mossi che le ricadono dalle spalle e dagli incantevoli occhi chiari che la presentatrice nella seconda foto riesce a nascondere da occhiali di sole. Dolcemente ironica infine è la didascalia con cui Benedetta accompagna gli scatti che grazie al suo outfit si sente trasportata indietro nel tempo alle vacanze di Natale 1989. Ovviamente con la precisazione che non è Natale, non si trova in vacanza e i gradi sono a ben -12.

La carriera di Benedetta Mazza